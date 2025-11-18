8 Kasım 2025’te Canva’ya erişmek isteyen kullanıcılar, “challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın” uyarısıyla karşılaşıyor. Dünya çapında yaşanan Cloudflare kaynaklı arıza nedeniyle Canva’ya girişte sorunlar yaşanıyor.

Tasarım platformu Canva’ya bugün öğle saatlerinden itibaren erişimde aksaklıklar oluştu. Kullanıcıların hem web sürümünde hem de uygulamada karşılaştığı hata mesajları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken yaşanan sorunun Cloudflare altyapısındaki teknik arızadan kaynaklandığı belirtiliyor. Peki Canva çöktü mü, giriş sorunu nasıl çözülür?

CANVA ÇÖKTÜ MÜ?

Canva’da 18 Kasım itibarıyla global çapta erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar, siteye giriş yapmaya çalıştıklarında Cloudflare'ın doğrulama ekranında takılırken “Devam etmek için challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın” uyarısıyla karşılaştı . Bu durum Canva’nın tamamen çöktüğü anlamına gelmiyor ancak erişimin geçici olarak yavaşladığını gösteriyor.

Küresel internet altyapısında büyük paya sahip olan Cloudflare’da bugün yaşanan teknik problem; X, Discord, OpenAI, Letterboxd gibi pek çok platformda da benzer erişim sorunlarına neden oldu. Bu nedenle sorun Canva’ya özel değil, Cloudflare’ın doğrulama servislerindeki aksaklıktan kaynaklanıyor.

Canva çöktü mü, neden giriş yapamıyorum? 18 Kasım erişim sorunu çözümü

CANVA’YA NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM?

Kullanıcıların karşısına çıkan Cloudflare ekranı, bağlantının doğrulanamadığını ve engellemenin kaldırılması gerektiğini belirten bir güvenlik uyarısı. Bu hata, Canva’nın değil, Cloudflare’ın yoğunluk ve teknik problem yaşayan bölgesel sunucularının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Tarayıcı çerezleri, VPN kullanımı veya IP doğrulamasındaki geçici hatalar erişimi zorlaştırabiliyor. Ancak sorun Cloudflare’in yaşadığı sorundan kaynaklanıyor.

