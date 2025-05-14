Financial Times: Türkiye, Avrupa'nın güvenlik kalkanı oldu!

Türkiye, savunma kapasitesi ve diplomatik gücüyle Avrupa'nın güvenlik mimarisinde kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Financial Times'ın yayımladığı kapsamlı analizde, Türkiye'nin bölgedeki askeri gücü ve stratejik hamleleriyle Avrupa'nın savunma hattında vazgeçilmez bir aktör haline geldiği vurgulandı.

Financial Times, Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından nasıl hayati bir role sahip olduğunu vurgulayan kapsamlı bir analiz yayımladı. Haberde, ABD'nin NATO'ya yönelik ilgisinin azalması ve Rusya'nın artan tehditleriyle birlikte, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma hattındaki stratejik konumunun daha da pekiştiği ifade edildi.

Gazeteye konuşan Batılı bir diplomat, "Trump'ın NATO'ya karşı küçümseyici tavrı ve Avrupa'nın güvenliğine olan kayıtsızlığı, Türkiye'yi stratejik öneme mahkum bir ülke haline getirdi" dedi. Financial Times, bu açıklamayı "Avrupa güvenliği Türkiye olmadan düşünülemez" sözleriyle destekledi.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'SİZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Financial Times'a göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilen haberde, "Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye olmadan sağlanamayacağı, özellikle savunma sanayisiyle açıkça ortaya çıkmıştır" ifadesi dikkat çekti. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, Rusya ve Ukrayna liderleri arasında İstanbul'da üçlü bir zirveye ev sahipliği yapmayı teklif etti. Söz konusu teklif, Türkiye'nin sadece askeri değil, diplomatik alandaki gücünü de göstermesi açısından önem taşıyor."

"BAYRAKTAR TB3 İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ"

Haberde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine de geniş yer verildi. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3'ün, Türkiye'nin yerli uçak gemisi TCG Anadolu'dan ilk kez kalkış yaparak başarılı bir uçuş gerçekleştirdiğine dikkat çeken analiz, "Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tarihi anı 'Bir zamanlar denizlere hükmettiğimiz gibi, Barbaros Hayreddin'in torunları olarak sizler de bugün yeni bir dünyanın kapılarını açtınız.' sözleriyle kutladı." ifadelerine yer verdi. Financial Times ayrıca Baykar'ın atılımlarını "askeri bir ilk" olarak tanımladı.

TÜRK ORDUSU: AVRUPA'NIN GÜVENLİK GÜVENCESİ

Financial Times, Türkiye'nin NATO içindeki en büyük ikinci orduya sahip olduğuna vurgu yaparak, 355.000 aktif askeri personeliyle Avrupa'nın güneydoğu kanadını Rusya'nın etkisinden koruduğunu belirtti. Avrupa'nın Ukrayna için 30.000 kişilik bir güvenlik gücü oluşturma çabası sürerken, Türk ordusunun sefer deneyimi ve etkinliğiyle ön plana çıktığı ifade edildi.

Bir Batılı güvenlik yetkilisi Financial Times'a verdiği demeçte, "Türkler nasıl güç kullanacaklarını biliyor ve kayıp vermekten korkmuyorlar. Ayaklanmaya karşı operasyonları iyi ve insansız hava araçlarını Ukrayna'daki gözetleme operasyonlarına doğrudan uygulanabilecek şekilde kullandılar." dedi.

"AVRUPA BAĞIMLI OLDU"

Türkiye'nin savunma sanayii yatırımları Financial Times'ın dikkat çektiği bir diğer başlık oldu. Türk yapımı zırhlı araçlar, savaş gemileri, insansız hava araçları ve mühimmatlar, Avrupa'nın savunma stoklarını yenilemekte zorlandığı bir dönemde önemli bir tedarik kaynağı haline geldi.

Gazeteye konuşan Londra'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden savunma tedarik uzmanı Tom Waldwyn, "Türkiye, Avrupa'ya 'Bakın ne yapabiliyoruz ve bunu ne kadar iyi yapabiliyoruz' demeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

AVRUPA SAVUNMASI İÇİN TÜRKİYE'YE BAĞIMLILIK ARTIYOR

Financial Times'a göre, Avrupa Parlamentosu'nun 'Ankara'ya yönelik eleştirilerine rağmen, Avrupa'nın Türkiye'nin askeri gücüne duyduğu ihtiyaç göz ardı edilemiyor. Haberde, "Geçmişte AB-Türkiye ilişkileri hukukun üstünlüğü ve insan hakları ekseninde tartışılırken, artık jeopolitik gereklilikler öne çıkıyor. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir." ifadeleri yer aldı.

Chatham House düşünce kuruluşundan Galip Dalay ise "Avrupa ve Türkiye arasındaki karşılıklı bağımlılık, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor." şeklinde değerlendirmede bulundu.

DİPLOMASİ İLE YENİ DÖNEM

Öte yandan Türkiye'nin AB projelerine değinen analiz, "Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa savunmasındaki rolünü artırarak AB üyelik müzakerelerini yeniden başlatmayı hedefliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AB savunma toplantılarına katılımı bu stratejinin bir parçası" şeklinde bahsetti.

King's College London'dan savaş ve strateji profesörü Alessio Patalano da "Karadeniz'de daha güçlü bir Rusya, Avrupa ve Türkiye için bir meydan okuma olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.