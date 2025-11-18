18 Kasım 2025’te popüler canlı yayın platformu Kick’e erişmeye çalışan kullanıcılar, ekranda “challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın” uyarısıyla karşılaşıyor. Dünya genelinde etkili olan Cloudflare arızası nedeniyle Kick yayınlarına girişte ciddi sorunlar yaşanıyor. Türkiye'de kullanıcılar Kick'e erişim engeli gelip gelmediğini araştırıyor.

Kick kullanıcıları bugün öğleden sonra platforma giriş yapmaya çalıştıklarında hata ekranıyla karşılaşmaya başladı. Birçok kullanıcı "Yayınlar açılmıyor", "sayfalar yüklenmiyor" geri bildirimlerinde bulundu. Bu nedenle Kick çöktü mü, erişim engeli mi geldi soruları hız kazandı.

KİCK ÇÖKTÜ MÜ?

Kick.com, 18 Kasım itibarıyla dünya genelinde erişim kesintileri yaşıyor. Kullanıcıların karşısına çıkan “Devam etmek için challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın” uyarısı, platformun tamamen çöktüğü anlamına gelmese de bağlantının doğrulanamadığını gösteren bir güvenlik hatası olarak değerlendiriliyor.

Cloudflare’ın yaşadığı teknik arıza bugün yalnızca Kick’i değil; X, Discord, Canva, OpenAI, Letterboxd ve birçok büyük servisi de etkiledi. Bu nedenle Kick'e, Cloudflare kaynaklı küresel kesinti nedeniyle erişim sorunu yaşanıyor.

Kick çöktü mü, erişim engeli mi geldi? Canlı yayınlar açılmıyor

KİCK’E ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Kick'e Türkiye’den veya başka bir ülkeden resmi bir erişim engeli uygulanmadı. Yaşanan problem tamamen global bir kesinti kaynaklı oluşuyot.

IREM ÖZCAN

