Almanya’da Gazze politikası bir kez daha siyasi tansiyonu yükseltti. Berlin’de iki aktivist, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesine rağmen Almanya’nın silah ihracatını yeniden açmasına tepki göstererek Başbakanlık binasının duvarına kırmızı boya ile “Failler” yazdı.

Almanya’da Filistin destekçileri, Gazze’de sivillere yönelik katliamları sürdüren İsrail’e silah ihracatının yeniden açılmasına tepki göstermeye devam ediyor.

Berlin’de iki aktivist, Başbakan Friedrich Merz’in kararını protesto etmek için Başbakanlık binasının meclise bakan cephesine kırmızı boya ile "Failler" yazdı.

Almanya’nın 8 Ağustos’tan bu yana uyguladığı ihracat kısıtlamasının 24 Kasım’da kaldırılacağının açıklanması ülkede geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından protestoların artarak sürdüğü görüldü.

AKTİVİSTLERDEN KIRMIZI EL İZİ: “MERZ VE HÜKÜMETİMİZ SUÇLUDUR”

Kendilerini "Peacefully Against Genocide" grubunun üyeleri olarak tanıtan eylemciler, kırmızıya boyadıkları ellerini Başbakanlık binasının duvarına bastı. Eylem sırasında yaptıkları konuşmada şu ifadeler öne çıktı:

"Gazze'de ateşkesin başlamasından bu yana 245 kişi öldürüldü. Daha dün bir okul İsrail tarafından bombalandı. Ve Almanya şimdi İsrail'e silah sevkiyatındaki tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi. Dışişleri Bakanımız ateşkesin sürdürülebilir olduğundan bahsediyor. Sizler daha aktif bir şekilde cinayetleri destekliyorsunuz. Merz ve hükümetimiz suçludur, faillerdir."

Aktivistler, Almanya hükümetinin İsrail’e desteği tamamen kesmesini ve silah transferlerini durdurmasını talep etti. İsrail’in Gazze’deki saldırganlığı Avrupa kamuoyunda da tepkilere yol açmayı sürdürüyor.

Polisin olay yerine gelmesiyle eylem sona erdi. Berlin polisi, 26 yaşındaki bir erkek ve 27 yaşındaki bir kadın aktivistin gözaltına alındığını açıkladı. Polis, iki kova boyaya el konulduğunu, aktivistlerin ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığını duyurdu.

Başbakanlık binasındaki kırmızı yazı ise kısa sürede temizlendi

MÜZEYYEN BIYIK

