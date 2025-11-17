Ağustosta kamuoyu baskısıyla askıya alınan silah sevkiyatlarını durduran Almanya, kararını sessizce geri çekti. Berlin yönetimi, 24 Kasım itibarıyla İsrail’e silah ihracatının yeniden başlayacağını doğruladı.

Almanya hükümet sözcüsü, Gazze Şeridi’nde geçen ay varılan ateşkes anlaşmasının ardından 24 Kasım’dan itibaren İsrail’e silah ihracatının yeniden başlayacağını açıkladı.

Ağustos ayında kamuoyunun yoğun baskısıyla belirli silah sevkiyatlarını askıya alan Berlin, kararını geri çekerek İsrail’e yönelik silah akışını tekrar açmış oldu.

"DURUMA GÖRE İNCELEMEYE GERİ DÖNÜLECEK"

Hükümet sözcüsü yaptığı kısa açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"Hükümet, genel kural olarak, silah ihracatı kararlarında duruma göre incelemeye geri dönecek ve gelişmelere göre hareket edecek."

Almanya’da 6 Mayıs’ta Friedrich Merz başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinin görevdeki ilk 5 haftasında İsrail’e 3,986 milyon euroluk silah ihracatına onay verdiği bildirildi.

ALMANYA EN BÜYÜK TEDARİKÇİLERDEN BİRİ

ABD’den sonra İsrail’e en fazla silah sağlayan ülke olan Almanya, Gazze’deki ağır sivil kayıplara rağmen silah satışını yeniden başlatma kararıyla yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti.

Ağustos ayında askıya alınan sevkiyatların tamamı 24 Kasım’da yeniden devreye girecek.

ULUSLARARASI UZMANLAR, ALMANYA'DAN İSRAİL'E KOŞULSUZ DESTEK POLİTİKASINA SON VERMESİNİ İSTEDİ

Almanya'nın "Staatsraeson (devlet aklı)" doktrinini terk etmesi ve bunun yerine Orta Doğu politikasını uluslararası hukuka, Alman Anayasası'na ve daha geniş tarihsel sorumluluk anlayışına dayandırması gerektiği vurgulanan bildirgeye 170'ten fazla Orta Doğu uzmanı imza koydu.

Orta Doğu uzmanları Philip Holzapfel, Daniel Gerlach ve Muriel Asseburg'un hazırladığı bildirgeye soykırım araştırmacısı Ömer Bartov, Orta Doğu uzmanı Kristin Helberg, yazar Charlotte Wiedemann, eski Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski İsrail Büyükelçisi Ilan Baruch ile çok sayıda uluslararası hukuk, siyaset bilimi ve diplomasi uzmanı destek vermişti.

MÜZEYYEN BIYIK

