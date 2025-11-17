GAİN'in iddialı ve gizem dolu dizisi "FER", Melisa Sözen ve Ertan Sabam'ı başrolleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. İlk üç bölümüyle büyük ilgi gören dizinin takipçileri, FER 1.sezon 4.yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte beklenen yayın tarihi...

BKM imzalı dijital dizi FER, Dilek'in (Melisa Sözen) korsan taksicilikten karanlık işlerin içine sürüklenmesini konu alıyor. Her bölümüyle gerilimi artan dizi, izleyicilerin favorisi arasına girmeyi başardı.

Başrollerinde Melisa Sözen ve Ertan Saban’ın yer aldığı FER dizisi konusu itibarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

FER 1. sezon 4. bölüm ne zaman? Yeni bölüm yayın tarihi gündemde

FER 1. SEZON 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

FER dizisi her cuma günü GAİN'de ekrana gelecek. İlk üç bölümün ardından FER dizisinin 4. bölümü 21 Kasım'da ekranlara gelecek.

GAİN platformunda yer alan dizilerin bölümleri genellikle gece 00:00 itibarıyla izleyicilerin erişimine açılmaktadır.

FER 1. SEZON 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

FER, boşanma aşamasında olan Dilek ekonomik zorluklarla boğuşmaya devam ediyor. Ailesini geçindirmek için gizli gizli korsan taksicilik yapmaya başlar. Arabasına aldığı gizemli ve tehlikeli yolcu Şadi (Ertan Saban) ile tanıştığı için hayatı tamamen değişir.

FER 4. Bölüm, 21 Kasım 2025 Cuma günü GAİN platformunda yayınlanacak

SEVCAN GİRGİN

