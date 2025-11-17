A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında lider İspanya ile karşılaşacak. Dev maç öncesi Juventus, TFF'den Kenan Yıldız için bir talepte bulundu. Federasyon gelen talebi düşünmeden geri çevirdi.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6'ncı ve son maçında İspanya'ya konuk olacak. A Milli Futbol Takımı, mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Sarı kart sınırındaki oyuncular arasında Oğuz Aydın da bulunuyor

3 İSİM KART SINIRINDA

A Milli Futbol Takımı'nda 3 isim İspanya maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kenan Yıldız, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu, İspanya maçında sarı kart görmeleri halinde Mart ayında oynanacak Play-Off yarı finalinde forma giyemeyecek.

TFF'den Juventus'a ret! Kenan Yıldız teklifleri anında geri çevrildi

KENAN YILDIZ GELİŞMESİ

Öte yandan İspanya maçı öncesi Juventus, Kenan Yıldız için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Torino devi, milli takım kadrosuna davet edilen oyuncunun daha erken dönmesi için TFF'ye talepte bulundu. TFF tarafından bu talep reddedildi ve Kenan Yıldız'ın erken dönmesine izin verilmedi. Haberde federasyonunun sakatlığı sebebiyle sadece Hakan Çalhanoğlu'na izin verdiği yazıldı.

TFF'den Juventus'a ret! Kenan Yıldız teklifleri anında geri çevrildi

Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ettiği maçta 90 dakika sahada kalmış ve etkili bir performans sergilemişti.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası