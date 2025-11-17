İspanya'ya konuk olacak A Milli Takım'da Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi. Ay-yıldızlı ekipte Kaan Ayhan ve Aral Şimşir sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almayacak.

A Milli Takım, yarın İspanya'ya konuk olacak. Ay-yıldız ekipte Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'nun kadroya dahil edildiği duyuruldu.

Öte yandan TFF, dün Hakan Çalhanoğlu'nun aday kadrodan çıkarıldığını açıklamıştı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı. Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

MAHMUT EKİNCİ

