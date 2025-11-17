Hayallerimizin gerçekleşmesine sadece iki maç kaldı. Birinci torbadaki A Millî Takım’ın play-off yarı finalindeki muhtemel rakipleri Romanya, K. İrlanda, İsveç, K. Makedonya ya da Galler. Finali ise Çekya, İskoçya, Polonya ve Slovakya‘dan biriyle oynayacağız.

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 5. maçımızda Bulgaristan’ı 2-0 ile geçtik ve birinci torbadaki yerimizi sağlama aldık. Peki şimdi ne olacak? Matematiksel olarak lider olma ve 2026 Dünya Kupası’na direkt katılma hakkımız olsa da FIFA sıralamasında zirvede yer alan İspanya’ya karşı bu çok ama çok zor. Bize görünen en gerçekçi yol play-off turu. Birinci torbada olmamız çok anlamlı ve değerli. Çünkü Avrupa’nın güçlü ülkeleriyle karşılaşma ihtimalimiz neredeyse yok... Play-off’ta iki maça çıkacağız. Yarı finalde bize gelecek muhtemel rakipler Romanya, Kuzey İrlanda, İsveç kesin. Diğer rakip ise ya Kuzey Makedonya ya da Galler olacak.

EV SAHİBİ AVANTAJI...

Birinci torbada yer almanın önemli bir avantajı da tek maç üzerinden oynanacak yarı final maçının (26 Mart 2026’da) sahamızda olması. Kura çekimi perşembe yapılacak. Yarı finali geçenlerin, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası finaldeki rakibi belli olacak. Finalin ev sahibi de kura ile belirlenecek. Şu anki görüntüye göre Çekya, İskoçya, Polonya ve Slovakya en muhtemel rakiplerimiz arasında yer alıyor. Eğer 1. torba başarımızın yanı sıra kura şansımız da yanımızda olur ve maçlarda kalitemizi de gösterirsek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda boy göstereceğiz.

İŞTE MUHTEMEL TORBALAR

1. torba: TÜRKİYE, İtalya, Ukrayna, Polonya

2. torba: Galler, İskoçya, Çekya, Slovakya

3. torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kosova, Bosna-Hersek

4. torba: İsveç, Romanya, K. Makedonya, K. İrlanda

‘PLAY-OHH’ DİYEMEDİK!

Dünya Kupası yolunda üç defa play-off elemesinden geçtik ve bir tek 2002’de Şenol Güneş’in yönetiminde sevindik...

NET ZAFER VE SONUÇ

A Millî Takım adına bir şanssızlığı daha kırma zamanı. Hem de 24 yıl sonra... Dünya Kupası’na bir defa kurayla (1954) bir defa da play-off’tan katılan (2002) Türkiye, yılların özlemine son vermek için yine play-off’u geçmek zorunda. Bu anlamda karnemizin pek de iyi olduğu söylenemez. 2002’de Şenol Güneş yönetiminde Avusturya’yı 1-0 ve 5-0’lık sonuçlarla deviren millîler, devamında Dünya Kupası üçüncülüğünü elde etmişti.

Milli oyuncuların gol sevinci

AVRUPA ŞAMPİYONASI DA AYNI

2006’da Fatih Terim yönetiminde İsviçre’ye karşı 2-0 yenilip evimizde 4-2 kazanmamıza rağmen olaylı maç sonu elenmiştik. 2022 Dünya Kupası yolunda da Stefan Kuntz yönetiminde Portekiz’e 3-1 mağlup olup yine evimizde kalmıştık. Avrupa Şampiyonalarında da play-off turlarında 3’te 1 yaptık. 2000’e Mustafa Denizli liderliğinde katılıp 2004’e Şenol Güneş, 2012’ye de Hiddink ile gidemedik.

TARİH YAZARI MONTELLA

Kim derdi ki Adana Demirspor’u çalıştıracak sonra Türk halkına ilkleri yaşatacak. Türk futbolunu yönetimi çok ağır eleştiriler alan Mehmet Büyükekşi’nin riskli ama en doğru kararıydı Vincenzo Montella. Kanımız uyuştu, millî takımda yaşanan bölünmeyi bütünleştirmeye dönüştüren bir İtalyan olarak hayatımıza girdi.

Vincenzo Montella

GÜNEŞ’İ YAKALAYACAK

Şenol Güneş ile dibi gördüğümüz Uluslar Ligi’nde bizi zirveye çıkardı, EURO 2024’e rahatça gitmemizi sağladı birçok ilki yaşattı. Ve şimdi Türkiye’ni hem Avrupa Şampiyonası’na hem de Dünya Kupası’na götüren ilk yabancı teknik adam (yerli bir tek Şenol Güneş var) olmak için önünde sadece 180 dakikalık zaman var.

BİR KAPTANDAN DAHA FAZLASI

A Millî Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu 31 yaşında. Türkiye’de bazılarının “Bir türlü sevemedim. Ne oynuyor tam anlamadım!” dediği kaptan takım içinde öyle bir seviliyor ki “Bizim Çocuklar”ın beden dili bunu çok iyi gösteriyor. Futbol otoritelerinin dünyanın en iyi aktif orta saha oyuncuları arasında ilk 10’da gösterdiği Hakan Çalhanoğlu’nu bir de anlamayan teknik direktörümüz vardı. Stefan Kuntz. Hakan alınan kötü sonuçları eleştirdiği için Alman teknik adamın bir dönem hedefi olmuştu. Ama zaman Hakan’ı haklı çıkardı. O yerinde ve hem de çok güçlü olarak.

Hakan Çalhanoğlu

OKUMASI BİLE FARKLI!

Çalhanoğlu saha içindeki liderliğini dışarıda da gösteriyor. Özellikle de 20’li yaşlardaki çocuklara. Almanya ve İtalya gibi büyük liglerde ve takımlarda forma giyen Hakan, tecrübesini, futbol bilgisini gençlerle paylaşıyor ve onlara yol gösteriyor. Takım içinde büyük bir saygınlığı olan Çalhanoğlu’nun maç sonundaki açıklamaları da hem duygu hem de teknik barındırıyor. Ki sıkıntı çektiğimiz Bulgaristan maçında attığı gol ve rakibi hataya zorlayan asiste dönen ortası takım için ne kadar önemli olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Özet; kaptan dümendeyse korkma.

İSPANYA GURUR MESELESİ

A Milli Takım ilk olarak Bulgaristan ile karşılaştı ve istediğini aldı. Aslında 6-1’lik maça göre kazanımımız biraz zor oldu. Sebebi ise Merih Demiral’ın maç öncesindeki sözlerinde gizliydi sanki. Akıllar Bulgaristan değil, 6-0 yenildiğimiz İspanya rövanşındaydı. Bizim çocukların, tarihe geçen bu hezimeti unutmadığını Demiral açık açık anlattı.

‘KÖTÜ TAKIM DEĞİLİZ’

∂ Bulgaristan mücadelesinde de kafalarının salı gününde olduğu anlaşılan ay yıldızlı futbolcular rövanşı gurur meselesi ve özür sınavı olarak görüyor. Her ne kadar dünyanın en iyi ülkesine karşı mücadele verilecek olsa da A Millî Takım oyuncuları, kendilerini affettirmek istiyor. Çünkü kötü bir takım olmadığımızı onlar da tabelada ispatlamak amacında.

EMRAH TAŞÇI

