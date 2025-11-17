2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Norveç, Erling Haaland'ın iki golle yıldızlaştığı maçta İtalya’yı deplasmanda 4-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve 1998 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez turnuvaya gitmeye hak kazandı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Norveç, deplasmanda karşılaştığı İtalya’yı 4-1 mağlup ederek grup lideri olarak Dünya Kupası biletini aldı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Norveç, 4-1'lik skorla kazandı.

HAALAND DUBLE YAPTI

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Antonio Nusa, 78 ve 79. dakikalarda Erling Haaland ve 90+3. dakikada Jorgen Strand Larsen kaydetti.

İTALYA PLAY-OFF OYNAYACAK

Bu galibiyetle birlikte Norveç, 24 puanla grubu lider tamamladı ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı. İtalya ise 18 puanla play-off biletini kaptı.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası