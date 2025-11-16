Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nun altıncı maçında İrlanda, 90+6'da bulduğu golle Macaristan'ı 3-2 mağlup etti ve play-off biletini aldı. Ev sahibi Macaristan'ın son dakikada gelen golle kupa hayalleri sona erdi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İrlanda, Macaristan deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak play-off biletini kaptı.

HAT-TRICK YAPTI, BİLETİ GETİRDİ

Puskas Arena'daki karşılaşmada İrlanda'ya play-off biletini getiren golleri 15, 80 ve 90+6. dakikalarda Troy Parrot kaydetti. Macaristan'ın golleri ise 3. dakikada Lukacs ve 37. dakikada Varga'dan geldi.

MACARİSTAN ÖNDE GİRDİ, GERİDE BİTİRDİ

Son haftaya Macaristan'ın bir puan gerisinde giren İrlanda, bu galibiyetle puanını 10'a yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off oynama hakkını kazandı. Macaristan ise 8 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı ve turnuva hayalleri son buldu.

EMRAH TAŞÇI

