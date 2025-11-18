18 Kasım 2025’te birçok oyuncu Valorant ve League of Legends’a erişim sorunu bildiriminde bulundu. Yaşanan problemlerin, bugün küresel ölçekte etkili olan Cloudflare kaynaklı arıza ile bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Gün içinde hem Valorant hem de League of Legends oyuncuları, oyuna bağlanmakta güçlük yaşadıklarını belirtti. Kullanıcıların aktardığı hatalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, erişim sorununun kapsamı ve kaynağı merak konusu oldu. Riot Games’in resmi servis durum sayfasında büyük çaplı bir kesinti görünmüyor ancak şikayetlerdeki artış dikkat çekti.

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

18 Kasım’da yüzlerce oyuncu aynı anda benzer hata mesajları paylaşınca, “Riot Games sunucuları çöktü” yorumları sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle Valorant oyuncuları, oyunun istemci ekranını geçememe, sunucuya bağlanamama ve “hizmet kullanılamıyor” uyarıları aldıklarını bildirdi.

Ancak Riot Games’in servis durumu sayfasında küresel bir çökme görünmüyor. Bu nedenle sorun tamamen oyunlara ait bir arıza olarak değerlendirilmiyor. Cloudflare altyapısını kullanan pek çok internet sitesinin aynı anda erişime kapanması, Valorant ve LoL’deki problemlerin de geçici bir yönlendirme hatasından kaynaklanabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Valorant ve LoL çöktü mü? 18 Kasım Riot Games erişim sorunu

LOL ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

League of Legends bugün (18 Kasım 2025) bazı oyuncularda açılmıyor ve oyuna girişte hata veriyor. Yaşanan sorunun Riot’tan değil, dünya genelinde birçok siteyi etkileyen Cloudflare arızasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Cloudflare’daki teknik problem nedeniyle LoL’e bağlanmakta gecikme yaşanıyor. Bu durum oyun ekranının açılmaması veya girişte takılma şeklinde görülüyor. Sorunun Cloudflare tarafından giderilmesiyle düzelmesi bekleniyor.

RİOT GAMES ERİŞİM SORUNU CLOUDFLARE İLE Mİ İLGİLİ?

Bugün Cloudflare’da meydana gelen geniş kapsamlı bir teknik hata, X (Twitter), OpenAI, Discord ve birçok global platformda erişim kesintisine yol açtı. Bu durum, Cloudflare altyapısı üzerinden yönlendirilen bağlantıları kullanan oyunlarda da gecikme ve doğrulama sorunları yaşanmasına neden olabiliyor.

Kullanıcıların paylaştığı hata kodları ve bağlantı problemleri, Cloudflare tabanlı yönlendirme hatalarıyla örtüşüyor.

