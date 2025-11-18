18 Kasım 2025’te birçok kullanıcı ChatGPT’ye erişimde yavaşlama, hata mesajı ve bağlantı kopması gibi sorunlar yaşadığını bildirdi. OpenAI servislerine yönelik bu kesinti sosyal medyada geniş yankı bulurken problemin kaynağına ilişkin ilk açıklamalar gelmeye başladı.

Gün içinde dünya genelindeki kullanıcılar ChatGPT’yi açmakta zorlandıklarını, sayfaların geç yüklendiğini veya hiç cevap alamadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Açıklanan ilk bilgiler, yaşanan aksaklığın yalnızca OpenAI’ye özgü olmadığı bazı büyük platformların da aynı anda benzer hatalar verdiğini gösterdi.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ 18 KASIM 2025?

18 Kasım’da 14.30’dan sonra birçok kullanıcı ChatGPT hizmetine erişirken kesinti, zaman aşımı veya cevap alamama sorunları yaşadı. Kullanıcıların büyük kısmı, sohbet ekranının yüklenmediğini ya da cevapların çok geç geldiğini bildirdi. Bu durum, günün ilerleyen saatlerinde daha görünür hâle geldi ve kesinti raporlarının sayısı arttı.

Downdetector verilerine bakıldığında, OpenAI tarafında son 24 saat içinde dalgalı kesintiler olduğu görülüyor. Kesinti, dünya çapında Cloudflare sisteminde yaşanan teknik bir hata nedeniyle yaşanıyor.

OpenAI son 24 saate ait Downdetector verisi

OPENAI NEDEN AÇILMIYOR?

Erişim problemi yalnızca ChatGPT kullanıcılarıyla sınırlı kalmadı. Aynı saatlerde X (Twitter), Discord ve bazı diğer platformlarda da erişim hataları görüldü. Yapılan incelemeler, sorunun Cloudflare altyapısındaki teknik bir arızayla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Cloudflare, milyonlarca sitenin çalışmasını sağlayan kritik bir internet altyapı sağlayıcısı olduğu için yaşanan aksaklık geniş çaplı etkilere neden oldu.

18 KASIM CHATGPT ERİŞİM SORUNU

Bugünkü erişim sorunları, zaman zaman tamamen kopan bağlantı, sayfaların yüklenmemesi ve API servislerinde hata mesajları olarak kendini gösterdi. Kullanıcılar özellikle mobil cihazlarda daha fazla sorun yaşadıklarını belirtirken bazı bölgelerde kesinti süreleri daha uzun sürüyor.

IREM ÖZCAN

