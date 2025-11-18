Avrupa Birliği’nin savunma mimarisinde Türkiye’nin artan rolü, Brüksel’in Atina’ya yönelik mesajlarını sertleştirmeye başladı. Türkiye’nin Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) savunma programına katılmasını uzun süredir çeşitli gerekçelerle tıkayan Yunanistan’a bu kez AB’nin en üst düzeyinden dolaylı bir ikaz geldi. Genişleme Forumu’nda konuşan üst düzey AB yetkilileri, “Ankara’ya ihtiyacımız var” vurgusuyla hem değişen güvenlik ortamına dikkat çekti hem de Atina’nın direncinin Avrupa’nın çıkarlarına zarar verdiği mesajını verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk kez düzenlenen Genişleme Forumu’na gönderdiği video mesajda Avrupa’nın değişen güvenlik ortamına dikkat çekti. Von der Leyen, genişlemenin artık sadece bir tercih değil, "ortak güvenliğe ve özgürlüğe yapılan bir yatırım" olduğunu söyledi.

Forumda konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise Türkiye’ye ilişkin soruya çarpıcı bir cevap verdi. Kallas, “Değişen dünyada birçok açıdan Türkiye’ye ihtiyacımız olduğu açık” diyerek Ankara’nın rolünün vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Kallas, Türkiye ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin Avrupa açısından kritik olduğunu da vurguladı.

AB: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ ŞART

Kallas, Türkiye’nin iç politikadaki bazı uygulamalarının AB ilkeleriyle uyumsuz olduğunu savunsa da, Ankara ile “çok sayıda ortak çıkar alanı” bulunduğunu söyledi.

AB tarafının yaklaşımı, "İşbirliği yapılabilecek başlıklarda ilerleme, sorunlu konularda ise AB değerlerini gündemde tutma" şeklinde özetlendi.

GENİŞLEME TARTIŞMALARINDA TÜRKİYE YENİDEN MERKEZDE

Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos, genişleme politikasının hem aday ülkeler hem de AB için dönüştürücü bir güç olduğunu belirtti. Kos, "Genişlemeyi genişletmenin zamanı geldi" diyerek sürecin hızlanması gerektiğini ifade etti.

Kos, AB’nin yeni üyelere hazır olması gerektiğini, uzun süren değerlendirme süreçlerinin artık Avrupa’nın güvenliği açısından risk oluşturduğunu kabul etti.

AB’nin Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius ise genişleme sürecini sadece aday ülkelerin kazanımı olarak görmenin hata olduğunu söyledi.

Kubilius, AB’nin savunması için genişlemenin şart olduğunu vurgulayarak, Ukrayna’nın savunma kabiliyetlerinin Avrupa sistemine entegre edilmemesinin “tarihi bir hata” olacağını dile getirdi.

Rusya ve Belarus yönetimlerinin değişimin önünü tıkayacağını kabul eden Kubilius, buna rağmen aday ülkelerdeki başarıların Moskova ve Minsk halkları üzerinde motivasyona neden olacağına değindi.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası