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3 büyükelçiden güven mektubu... Erdoğan, ABD Büyükelçisi Barrack ile görüştü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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3 büyükelçiden güven mektubu... Erdoğan, ABD Büyükelçisi Barrack ile görüştü!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı'na güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

3 büyükelçiden güven mektubu... Erdoğan, ABD Büyükelçisi Barrack ile görüştü! - 1. Resim

Büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

3 büyükelçiden güven mektubu... Erdoğan, ABD Büyükelçisi Barrack ile görüştü! - 2. Resim

Erdoğan, daha sonra Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis, Angola Büyükelçisi Neto ve ABD Büyükelçisi Barrack ile ayrı ayrı görüştü.

 

3 büyükelçiden güven mektubu... Erdoğan, ABD Büyükelçisi Barrack ile görüştü! - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen hatıra fotoğrafında ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ın ellerini üst üste koyması dikkat çekti. Beden dilinde bir kişinin ellerini bağlaması güvensizlik ve savunma hali gibi anlamlar taşıyabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

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