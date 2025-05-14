Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Gıdalarda pestisit kalıntılarının önlenmesi için çalışma yürütülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçilerimize 2025 yılında 62,3 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu meblağ 135 milyar lirayı bulacak." dedi. Gıdalarda antibiyotik ve pestisit kalıntılarının önlenmesi için etkin bir çalışma yürüteceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarımsal sanayide ürün bazında kümelenme modeline geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yıl sonuna kadar yapılacak ödemenin 135 milyar lirayı bulacağını söyledi.

Gıdalarda antibiyotik ve pestisit kalıntılarının önlenmesi için etkin bir çalışma yürüteceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarımsal sanayide ürün bazında kümelenme modeline geçmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"28 Nisan'da başlayan şurada 3 gün boyunca oldukça verimli istişareler yapıldı. Şura çerçevesinde sürdürülebilir tarımdan sulamaya, bitkisel üretimden hayvan sağlığına çok geniş bir yelpazeyi kapsayan 16 ayrı çalışma grubunda stratejiler belirlendi. Bakanlık mensuplarımız, çiftçilerimiz ve diğer tüm katılımcılar yoğun bir mesai harcayarak şurayı yoğun bir mesai ile neticelendirdi. Cumhurbaşkanı olarak tarım faaliyetlerimizi geliştirecek kararların uygulama süreçlerini yakinen takip edeceğimi de buradan özellikle vurguluyorum.

Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak iklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık. Yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde bizim için toprağın, suyun, tarım ve hayvancılığın önemi giderek artıyor. Su, tarım ve hayvancılık politikalarımızı büyük bir ciddiyetle tayin ve tatbik ediyoruz.

Devrim niteliğindeki üretim planlamasını başarı ile faaliyete geçirdik. Artık hangi ürünün nerede ve hangi miktarda ekileceğine biz karar veriyoruz. Çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden biliyor, ekim planını buna göre şekillendiriyor. Üretim planlamasının olumlu neticelerini önümüzdeki 3 yıl içinde daha net göreceğiz.

"ÇİFTÇİLERE ÖDENECEK MEBLAĞ 135 MİLYAR LİRAYI BULACAK"

Tarımsal üretimi ekonomik boyutunun çok ötesinde stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Üretimin artması için göreve geldiğimiz günden beri reel olarak 2,1 trilyon lira tarım desteği verdik. Çiftçilerimize 2025 yılında 62,3 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu meblağ 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde tam 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Bunların bir çoğunda kendimize yeter durumdayız. Birçok ürünün üretiminde dünyada ilk sıralardayız. 2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 22 senede tam 3 katına çıkartarak 2024 yılında 74 milyar dolara yükselttik. 2002'de ülke olarak neredeyse 1 yılda yaptığımız toplam ihracatı bugün sadece tarım alanında gerçekleştiriyoruz.

Tarım politikamızın merkezinde su vardır. Suya günümüz rakamlarıyla toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaptık. Tam 10 bin 663 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılan barajların 3 katı kadar baraj inşa ettik. Sulamaya açtığımız 24 milyon dekar alanla birlikte sulanan tarım alanını 72 milyon dekara ulaştırdık. Ormancılıkta da 23 yılda tarihi nitelikte başarılara imza ettik. Bugüne kadar 7,5 milyardan fazla fidan diktik. En çok ağaçlandırma yapan ülke sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncüyüz.

"PESTİSİT KALINTILARININ TEMİZLENMESİ İÇİN ETKİN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTECEĞİZ"

Tarım ve Orman Şurası'nda 86 karar alındı. Ülke sularımız dışındaki balıkçılık faaliyetlerini destekleyecek ve güçlendireceğiz. Tek sağlık yaklaşımı çerçevesinde gıdalarda antibiyotik ve pestisit kalıntılarının önlenmesi için etkin bir çalışma yürüteceğiz. Tarımsal sanayide ürün bazında kümelenme modeline geçmeyi planlıyoruz. Organize tarım bölgelerini yaygınlaştıracak, bunların lojistik merkezlerle entegrasyonunu sağlayacağız.

Ormanlarımızı iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek için yangın riski belirleme ve erken uyarı sistemlerini devreye alacağız. 2030'a kadar içme suyu şebekelerindeki kaybı yüzde 25'e indirmeyi hedefliyoruz. Açık kanal sulama sistemlerini, kapalı basınçlı sistemlere dönüştürecek, sulama randımanını yüzde 52'den yüzde 60'a çıkartacağız. Kuraklık ve aşırı hava olaylarına karşı erken uyarı sistemleri kuracağız. Tarım ürünlerimizin marka değerini güçlendirecek, ihracatçılarımızın yurt dışı örgütlenmelerini destekleyeceğiz."