Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye'de yeni bir safhaya geçtik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs'ta kendini feshetme ve silah bırakma kararını yazılı olarak duyurması hakkında, "Bölücü örgütün kendini feshettiğini açıklamasıyla Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fesih kararı sonrası sözlerin tutulup tutulmadığı takibini Milli İsbarat Teşkilatı'nın yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Terör sorununun ortak akıl, ortak vicdan, tek vatan, tek bayrak temelinde çözüme girmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Terörün, silahın, şiddetin devri artık kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"DEMOKRASİMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MİLAT"

"14 Mayıs ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. Bu seçimle tek parti CHP'si iktidardan düşmüş, demokrat parti ülke yönetimini devralmıştır. Halk 'Yeter söz milletin' diyerek Menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşıdı. Menderes, 10 yıl boyunca Türkiye'ye büyük hizmetler yaptı. Ezanımız onun çabalarıyla okutuldu. Gariplikten yakasını kurtaramayan Anadolu köylüsü ayağındaki çarığı onun zamanında çıkardı. Traktörle, makineyle, hizmetle 14 Mayıs 1950'den itibaren tanışmıştır milletimiz. Bu tarih demokrasimiz açısından önemli bir milattır. Milletimiz iradesine sahip çıkarak demokrasi bayrağını hep yükseltmiştir. 14 Mayıs'ın 75'inci yıl dönümünde başta Şehit Başbakan'ımız Adnan Menderes olmak üzere demokrasimizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

"TERÖRÜ BİTİRMEK İÇİN HEP ARAYIŞ İÇİNDE OLDUK"

Rahmetli Turgut Özal'dan beri başlatılmış pek çok iyi niyetli girişimler vardır. Farklı odakların müdahalesi ile akamete uğratılmıştır. Terör gerilemek yerine zeminini genişletmiştir. Terörü bitirmek için hep arayış içinde olduk, hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık. Kararlılığımız karanlık hesapların saldırılarıyla sabote edildi. 40 yılı aşkın sürede milletimizin tüm fertleri acı çekmiş, kayıp vermiştir. Terör sadece milletimizin canını yakmadı, ekonomimize darbe vurdu. Trilyon dolarlarla ifade edilen devasa kaynak terör ve onun yol açtığı sorunlar için kullanılmıştır. Biz yolumuza döşenen mayınları temizlemekle çok vakit kaybettik. Ödenen büyük bedeller bugünkü kimi sıkıntıların bile kaynağı oldu.

"SİLAHIN, ŞİDDETİN DEVRİ ARTIK TAMAMEN KAPANDI"

2023 ve Türkiye yüzyılı vizyonu değil de eski paradigmalar ile devam etsek bu noktaya gelemezdik. Terör sorununun ortak akıl, ortak vicdan, tek vatan, tek bayrak temelinde çözüme girmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Devlet ve millet olarak terörle sınandık, bedelini ödedik, derslerini çıkardık ve bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik. Terörün, silahın, şiddetin devri artık kapanmıştır. Meşru yollar varken başka yol aramak sadece akıl dışı değil zamanın da ruhuna aykırı. Güven, huzur, refah içinde yaşamak ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle, kendi yolumuzu çizmekle mümkün. Bunu başaramayan toplumların ne hallere düştüğünü görüyoruz. AK Parti olarak bu mutabakatı sağladığımız için 23 yıldır iktidardayız. Bu sayede ülkemizi nice badirelerden kurtardık.

"TERÖR DUVARINI ORTADAN KALDIRMA SAFHASI"

Bölücü örgütün feshi ve silahları bırakma kararını açıklaması ile Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirme safhasıdır. Bu safha terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Demokrasimizin serpilmesine engel olanlara ket vuran safhadır. Kendi vatandaşlarının iradesiyle sorunlarını çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana göstermiştir.

"ÖRGÜTÜN DIŞARIDAKİ KOLLARI DA SİLAH BIRAKMALI"

Bin yıllık maziden parlak geleceğimize sağlam bir köprü kurmak istiyoruz. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle yaptığımız mutabakata uygun bir adım atmıştır. Örgütün dışarıdaki kollarının da silah bırakma sürecine katılması hayati öneme sahip. AB'deki lobiler Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz. Ülkemizin adını sanatla, yükselişle anılmasını arzu ediyoruz. Gelinen nokta önemli bir başarı ise bunun sahibi 86 milyondur. Emeğini ve çabasını bildiğimiz MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye şükranlarımızı ifade ediyorum. Cumhur İttifakı gücü, dayanışması, ülke sorunlarını çözme iradesi bu süreçte bir kez daha tebellü üretmiştir. Sürece büyük destek veren başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere sorumlulukla hareket eden herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Özgür Özel'e ve diğer parti yöneticilerine yapıcı tutumları için takdirlerimizi iletiyorum.

"MİT SÖZLERİN TUTULUP TUTULMADIĞI TAKİBİNİ YAPACAK"

Asıl olan uygulamadır. Sözlerin tutulup tutulmadığı takibini Milli İsbarat Teşkilatımız (MİT) yapacaktır. Bundan sonra askerlerimiz vatan savunmasının ve sınır ötesi sorumluluklarının getirdiği vazifeleri artık daha rahat ve güven içerisinde yürütebileceklerdir. Pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor.

"OMUZLARIMIZA YÜKLENEN SORUMLULUĞUN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

İnşallah bu tarihi fırsat, küçük hesaplar ve ayak oyunlara heba edilmeden samimi iklimde tekemmül eder. Omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun gereğini layıkıyla yapacağız. Örgütün kararı sonrasında vatandaşın sevincini paylaşmak yerine ekranlarda karalar bağlayanları geride bırakıp istikbale bırakacağız. 'Örgütün silah bırakmasından bana ne' diyenlere acıyarak bakıyoruz. Onlara Allah'tan basiret ve feraset diliyoruz. Bölgemizdeki barış çabalarına da katkı veriyoruz.

"TRUMP'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ülkemiz barış diplomasisinin küresel merkezi haline gelmiştir. Bu sabah sayın Trump ile Suudi Arabistan Prens ve Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmenin amacı neydi; Bölge barışını nasıl güçlü hale getirebiliriz? Bölgesel barış için attığımız adımlarda tüm tarafların güvenine mazhar olabiliyoruz. Hakkaniyetli politikalarımız ile muhataplarımızın güvenini kazandık. Ateşe benzin dökenlerden değil, söndürmek için seferber olanlardan olduk. Bizim küresel ölçekte barıştan, huzurdan, istikrardan başka hiçbir gayemiz yoktur. Son günlerde baş döndürücü hal alan diplomasi trafiği ile bunu başarma gayretindeyiz. Dün Suudi Arabistan'da Suriye yaptırımlarını kaldıracağını açıklayan Trump'a buradan tekrar teşekkür ediyorum. Gazze'deki insani trajediye son verilmesinde de dostum Trump'ın desteğine güveniyorum. Gazze için de yüreklere su serpen müjdeli haber almayı umut ediyoruz.