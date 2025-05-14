Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gelecek Partisi'nden sabah istifa etmişti! Hasan Ekici, AK Parti'ye geçti

Gelecek Partisi'nden sabah istifa etmişti! Hasan Ekici, AK Parti'ye geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Hasan Ekici, AK Parti'ye geçti. Ekici'ye rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti'de milletvekili transferleri sürüyor. Daha önce İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP'den bir çok isim AK Parti'ye geçerken, son olarak kervana Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici katıldı.

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Ekici, AK Parti Grup Toplantısı'nda partiye katıldı.

Gelecek Partisi'nden sabah istifa etmişti! Hasan Ekici, AK Parti'ye geçti - 1. Resim

Ekici'ye rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti'ye geçen Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifasını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Su seviyesi yüzde 15'e düştü! O kent için susuzluk kapıdaMuğla deprem bölgesinde mi, Muğla'da aktif fay hattı var mı? Muğla depremi sonrası merak edilenler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan Türkiye açıklaması! "Perşembe günü gidebilirim" - Gündem"Türkiye'ye gidebilirim"Su seviyesi yüzde 15'e düştü! O kent için susuzluk kapıda - GündemO kent için susuzluk kapıdaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan fesih kararının ardından dikkat çeken 'kayyım' açıklaması! "Yeni bir yapı kurulmalıdır" - GündemFeshin ardından dikkat çeken 'kayyım' mesajı!Türkiye'de en çok Tokat'ta görülüyor; Uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı... - GündemTürkiye'de en çok Tokat'ta görülüyor! Uzmanlar uyardı...Bolu'da 4 köyde zehirlenme vakası! Aynı şikayetle hastaneye akın ettiler - GündemAynı şikayetle onlarca kişi hastaneye başvurduBakan Tekin'den "12 yıllık zorunlu eğitim değişecek" iddiasına açıklama - Gündem"12 yıllık zorunlu eğitim değişecek" iddiasına açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...