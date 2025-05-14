Gelecek Partisi'nden sabah istifa etmişti! Hasan Ekici, AK Parti'ye geçti
Sabah saatlerinde Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Hasan Ekici, AK Parti'ye geçti. Ekici'ye rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
AK Parti'de milletvekili transferleri sürüyor. Daha önce İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP'den bir çok isim AK Parti'ye geçerken, son olarak kervana Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici katıldı.
Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Ekici, AK Parti Grup Toplantısı'nda partiye katıldı.
Ekici'ye rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
AK Parti'ye geçen Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifasını şu ifadelerle duyurmuştu:
"Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."