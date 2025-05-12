Ömer Çelik'ten 'terörsüz Türkiye' sürecinde dönüm noktası vurgusu! Erdoğan'ın o çıkışını hatırlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 21:31 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 21:44 - Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son olarak terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi ile devam eden 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuştu. Çelik, sürecin dönüm noktasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'iç cephe' çağrısı olduğunu ifade ederek, "Süreci eleştiren muhalefet siyasi boşluktadır" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen feshi kararı Kandil'den geldi ve terör örgütü PKK silahlı faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de katıldığı canlı yayında PKK'nın fesih kararı ve son gelişmeleri değerlendirdi. 'İÇ CEPHEDE BİRLİK' ÇIKIŞI DÖNÜM NOKTASIYDI Çelik, sürecin başlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'iç cephede birlik' mesajlarına dikkat çekti. Süreci eleştiren muhalefetin siyasi boşluğa düşeceğini dile getiren Ömer Çelik "PKK tüm uzantılarıyla topyekün ortadan kalkacak. Dönüm noktası iç cephe çağrısıdır. Bırakılan silahların hepsi kayıt altına alınacak. Odak noktası feshetme ve silah bırakma olmalı" dedi. Ayrıntılar geliyor... İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK'nın feshi sonrası ilk mesaj: Örgütün tüm uzantılarını kapsadığını değerlendiriyoruz

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru