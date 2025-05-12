Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ömer Çelik'ten 'terörsüz Türkiye' sürecinde dönüm noktası vurgusu! Erdoğan'ın o çıkışını hatırlattı

Ömer Çelik'ten 'terörsüz Türkiye' sürecinde dönüm noktası vurgusu! Erdoğan'ın o çıkışını hatırlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ömer Çelik&#039;ten &#039;terörsüz Türkiye&#039; sürecinde dönüm noktası vurgusu! Erdoğan&#039;ın o çıkışını hatırlattı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son olarak terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi ile devam eden 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuştu. Çelik, sürecin dönüm noktasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'iç cephe' çağrısı olduğunu ifade ederek, "Süreci eleştiren muhalefet siyasi boşluktadır" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen feshi kararı Kandil'den geldi ve terör örgütü PKK silahlı faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de katıldığı canlı yayında PKK'nın fesih kararı ve son gelişmeleri değerlendirdi. 

'İÇ CEPHEDE BİRLİK' ÇIKIŞI DÖNÜM NOKTASIYDI

Çelik, sürecin başlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'iç cephede birlik' mesajlarına dikkat çekti. 

Süreci eleştiren muhalefetin siyasi boşluğa düşeceğini dile getiren Ömer Çelik "PKK tüm uzantılarıyla topyekün ortadan kalkacak. Dönüm noktası iç cephe çağrısıdır. Bırakılan silahların hepsi kayıt altına alınacak. Odak noktası feshetme ve silah bırakma olmalı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK silahları nasıl teslim edecek? Yer ve tarih belli oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Terör örgütü PKK silahları nasıl teslim edecek? Yer ve tarih belli oldu! - GündemTerör örgütü PKK silahları nasıl teslim edecek?Irak'tan kritik PKK'nın feshi açıklaması! "Gerçek bir fırsat sunmaktadır" - GündemIrak'tan kritik PKK'nın feshi açıklaması!İBB'de karar çıktı! Deprem ve Kanal İstanbul'u konuşacaklar - GündemİBB'de karar çıktı! Deprem ve Kanal İstanbul'u konuşacaklarKabine'den PKK'nın fesih kararı sonrası peş peşe mesaj - GündemKabine'den PKK'nın feshi sonrası peş peşe mesajİBB meclisinde soru yağmuru! Metrobüs kazası ve belediye içi ihale savaşına önerge verildi - GündemMetrobüs kazası ve belediye içi ihale savaşına önergeBakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü - GündemBakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Sonraki Haber Yükleniyor...