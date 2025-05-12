Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Süleyman Soylu'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Tüm paradigmalar değişiyor

Süleyman Soylu'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Tüm paradigmalar değişiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süleyman Soylu&#039;dan &#039;Terörsüz Türkiye&#039; açıklaması: Tüm paradigmalar değişiyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bugün 12 Mayıs; tarihi bir gün" diyen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından "Yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine dair eski İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi Terörsüz Türkiye'yi, iki dev siyaset adamı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli; tecrübeleri, cesaretleri ve bilgelikleriyle bugüne taşıdı" açıklamasını yaptı.

Süleyman Soylu'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Tüm paradigmalar değişiyor - 1. Resim

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TÜM BÖLGEMİZE HUZUR GETİRECEK"

Süleyman Soylu, X (eski adıyla Twitter) hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 12 Mayıs; tarihi bir gün.
Yeni bir dönem başlıyor.
Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi Terörsüz Türkiye'yi, iki dev siyaset adamı; tecrübeleri, cesaretleri ve bilgelikleriyle bugüne taşıdı.
Bu, siyasetin millet adına devleti yönetme gücüdür.
Yepyeni bir dönem başlıyor.
Türkiye'de ve bölgemizde tüm paradigmalar değişiyor. 
Terörsüz Türkiye, kardeşliğin anavatanı olarak tüm bölgemize huzur getirecek, kalkınma sağlayacak ve dünyaya nefes aldıracaktır.

Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan.
Teşekkürler Devlet Bahçeli."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya liderlerinden Erdoğan'a övgü! "Güçlü liderliği sayesinde terörü bitirdi"Arda Güler için yeni dönem başlıyor! İmzalar atıldı, dünyaca ünlü gazeteci duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çekmeköy'de inşaat alanında göçük! Bir işçi mahsur kaldı - GündemÇekmeköy'de inşaat alanında göçük! Mahsur kalanlar var...Şehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözler: Erenler şehit edilmeyecekse onay veririz - GündemŞehit Eren Bülbül'ün annesinden yürek yakan sözlerPKK'nın fesih kararı... Hakan Fidan: Alınan karar tarihi - GündemPKK'nın fesih kararı... "Alınan karar tarihi"İkinci aşama özerklik mi? Jet açıklama geldi: Pazarlık söz konusu değil - Gündemİkinci aşama özerklik mi? Jet açıklama geldiİTO'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Ülkemiz önemli bir prangadan kurtuldu - Gündemİş dünyasından 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Yeni bir dönemAmasya'da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi - GündemAmasya'da peş peşe depremler! Çevre iller de sallandı
Sonraki Haber Yükleniyor...