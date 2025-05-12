Süleyman Soylu'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Tüm paradigmalar değişiyor

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Bugün 12 Mayıs; tarihi bir gün" diyen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından "Yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine dair eski İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi Terörsüz Türkiye'yi, iki dev siyaset adamı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli; tecrübeleri, cesaretleri ve bilgelikleriyle bugüne taşıdı" açıklamasını yaptı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TÜM BÖLGEMİZE HUZUR GETİRECEK"

Süleyman Soylu, X (eski adıyla Twitter) hesabından şu ifadeleri kullandı: