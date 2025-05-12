İkinci aşama özerklik mi? Jet açıklama geldi: Pazarlık söz konusu değil

DMM, PKK'nın silah bırakma kararı sonrası ortaya atılan "Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddialarının söz konusu olmadığını bildirdi.

Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen 'silah bırakma' kararı geldi. Terör örgütü PKK, silah bıraktığını duyurdu. Ancak karar sonrası "Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddiaları ortaya çıktı.

Sözcü TV'de konuşan Naim Babüroğlu, Meclis'te özerk ve federal yapının olacağını öne süren açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

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"PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu iddiaların, dezenformasyon olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: