Terör örgütü PKK reddetmişti! TSK operasyonlarında sözde lider kadrodan iki kişi öldürülmüş

Terör örgütü PKK'nın fesih duyurusunda örgütün sözde kurucularından Rıza Altun ile Ali Haydar Kaytan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) operasyonlarında öldürüldüğü açıklandı.

5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasında örgütün kurucularından Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'un TSK operasyonlarında öldürüldüğü bildirildi. Ali Haydar Kaytan

ÖRGÜT ÖLÜMÜ GİZLEMEK İÇİN İNFAZ YÖNTEMİNİ KULLANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK terörle mücadelede en uzun soluklu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. "Fuat" kod adlı terörist Ali Haydar Kaytan, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilmişti. Terör örgütü PKK/KCK'nın kurucularından ve sözde KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Ali Haydar Kaytan'ın ölümü örgütten kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlenmişti. Kaytan'ın ölümünü gizlemek için infaz yöntemini kullanan terör örgütü, cesedi gömen PKK'lıları infaz etti.

Rıza Altun

PKK'NIN LİDER KADROSUNA AĞIR DARBE

MİT ve TSK tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olduğu bilinen Rıza Altun ve beraberindeki teröristler, Kandil'e yönelik düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından, Rıza Altun'un, Kandil'in İran sınırına yakın bölgede bir toplantı yapacağının öğrenilmesi üzerine, operasyon hazırlıkları başladı. Bu kapsamda Rıza Altun'un kullanabileceği tüm yollar ve araçlar kontrol altına alındı. PKK'nın tepe kadrosunda bulunan terörist Altun'un, Mikail Özdemir ve Emrullah Dursun ile Kandil'in İran sınırı yakınlarındaki Abu Bakra Köyü'ne gittiğinin Bayraktar TB2 İHA ile tespit edilmesi üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F16 uçakları tarafından hava harekatı yapılması için gerekli koordineler kuruldu.

Bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından 21 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde, MİT'in tespit ettiği hassas koordinat, hava harekatıyla tam isabetle vuruldu. Harekat sonucunda PKK'nın dış temaslarını koordine eden terörist Mikail Özdemir ve örgütün sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde faaliyet gösteren Emrullah Dursun'un da aralarında bulunduğu üst düzey terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi.

Örgütün bölgedeki ilişkilerini yöneten kadroların büyük darbe aldığı ve bölgedeki aktörlere mesaj niteliği taşıyan operasyon, aynı zamanda terör örgütü PKK'nın TSK'dan saklanmak için sığındığı Kandil'in iç bölgelerinde de kurtuluşu olmadığını ortaya koydu.