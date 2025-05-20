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İmamoğlu'nun sakladığı telefon ele geçirildi! Cem Küçük'ten canlı yayında çarpıcı iddia

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, tutuklu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. TGRT Haber Canlı yayınında konuşan Cem Küçük, "İmamoğlu'nun sakladığı telefon ele geçirildiğini" söyledi.

Yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılıp cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun polise teslim etmediği ikinci telefonun nerede olduğu merak ediliyordu.

Daha önce HTS kayıtlarına ulaşılan İmamoğlu'nun sır gibi sakladığı telefonu ele geçirildi. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, tutuklanarak ceza evine gönderilen İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait ikinci telefonun bulunduğunu açıkladı.

İmamoğlu'nun sakladığı telefon ele geçirildi! Cem Küçük'ten canlı yayında çarpıcı iddia - 1. Resim

İMAMOĞLU'NUN SIR GİBİ SAKLADIĞI TELEFON BULUNDU

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında çarpıcı iddialarda bulunan Cem Küçük, "Bir eve düzenlenen operasyonda, Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi. İmamoğlu'nun gözaltı sırasında farklı bir telefon kullandığı ve emniyet güçlerini yanlış yönlendirdiği iddiası var. Esas telefonu bir evde bulunmuş. Teyitli bilgi” dedi.

TELEFON EMNİYETİN İNCELEMESİNDE

Soruşturma kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirilen İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındığı öğrenildi.

HTS KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk çarkını, emniyet görevlilerine teslim etmediği 0533***8036 numaralı telefonu ile yönettiği iddia ediliyordu. Gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyen İmamoğlu'na ait kayıp telefonun HTS kayıtlarında İmamoğlu'nun birlikte tutuklanarak ceza evine gönderildiği zanlılar ile defalarca görüştüğü bilgileri yer almıştı.

Ayrıca Sabah'ta yer alan habere göre İmamoğlu'nun sakladığı telefon ile İmamoğlu İnşaat'a 50 milyon TL aktaran Hüseyin Köksal ve PKK ile iltisaklı Fatih Keleş ile defalarca görüştüğü iddiaları da gündeme gelmişti.

HTS kayıtlarına göre İmamoğlu, soruşturma dosyasında "örgüt yöneticilerinden biri" olarak tanımlanan kasası olduğu değerlendirilen Fatih Keleş ile 135, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 521, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 ve Necati Özkan ile 469 defa görüşme yaptı.

İmamoğlu'nun sakladığı telefon ele geçirildi! Cem Küçük'ten canlı yayında çarpıcı iddia - 2. Resim

İBB'YE 3. DALGA OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında bugün 3. dalga operasyon gerçekleşti. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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