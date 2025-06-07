Taşyapı'nın patronundan İmamoğlu hakkında çarpıcı suçlamalar: FETÖ'den daha tehlikeli

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi'ne yönelik çarpıcı suçlamalarda bulundu. Türkiye'nin ünlü inşaat firmasının patronu, iki belediyenin de milyonlarca dolar rüşvet istediğini ve projelerini engellediğini söyledi. Turanlı, "Bunlar FETÖ suç örgütünden daha tehlikeli" dedi.

Taşyapı'nın sahibi Emrullah Turanlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında açık tanık olup ifade vermişti. Soruşturmayla ilgili Patronlar Dünyası'na çarpıcı açıklamalarda bulunan Turanlı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı "çete üyesi" olarak tanımladı. Projelerinin engellendiğini ve İBB ve Şişli Belediyesi'nin kendisinden rüşvet istediğini belirtti.

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ŞİŞLİ'DE 100 DÖNÜMLÜK PROJE

Taşyapı'nın Şişli'de İstanbul Çağlayan Adliyesi’nin tam karşısında bulunan 100 dönümlük bir alanda bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Arsanın bir kısmı 70'e yakın bireysel arsa sahibine, diğer kısmı ise Bulgar Kilisesi Vakfı’na ait. Taşyapı, söz konusu taşınmazları 2003 ve 2012 yıllarında kat karşılığı sözleşmelerle aldı. Şirket, bu alan için hazırladığı avan projeleri dönemin Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tasdik ettirdi.

Projede, başlangıçta 70 kata kadar çıkan bina yükseklikleri planlandı. Ancak sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek yüksekliği sınırlandırdı ve her biri 38 katlı olmak üzere 4 bloktan oluşacak yeni bir plana onay verdi. Taşyapı, tüm bu süreçlerde ruhsat ve imar açısından gerekli yasal belgelerin ellerinde olduğunu, ancak çeşitli idari ve siyasi müdahaleler nedeniyle projenin uzun süre boyunca engellendiğini ileri sürüyor.

Projelerinde eksik olmamasına rağmen belediyenin sürekli engel olduğunu belirten Turanlı, "Bizim projemizin hiçbir problemi yok. Ruhsatı var, imarı var. İnşaatımız 20 sene sonra başladı. 20 sene bu vampirler, bu kemirgenler engelledi. 20 sene evvel biz bu arsaları kat karşılığı satın aldığımızda buranın avan projelerini Şişli Belediyesi tasdik etmişti." dedi.

"RUHSATIMIZI VERMEDİLER"

Söz konusu araziyi kat karşılığı almalarını önceki ve şimdiki belediyenin istemediğini söyleyen Turanlı, "Bu vampirlerin gönlünde başkaları vardı. Her zaman hırsızlık yapabildikleri, rüşvet alıp verdikleri, sonra da ‘öyle oldu böyle oldu’ dedikleri insanlar vardı bunların gönlünde. Biz buraları alınca, avan projeleri tasdikli olmasına rağmen bunlar bizim ruhsatımızı vermediler. Proje harçlarını aldılar bizden ama ruhsatımızı vermediler." ifadelerini kullandı.

"SARIGÜL DÖNEMİNDE BAŞLADI"

Sürecin Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde başladığını ve sonraki dönemlerde daha da şiddetlendiğini ifade eden Turanlı, "Mustafa Sarıgül başkanlığı zamanında başladı bu. Sonra gelenler şiddeti artırdılar. Mustafa Sarıgül’e sorun söylesin… Bu insanlara biz dedik ki, ‘Biz buraları kat karşılığı aldık. Buralar bizim değil. Sizin taleplerinizi biz karşılayamayız’ dedik. ‘Proje tasdik harçlarınızı aldınız bizden, ruhsatımızı verin çalışalım’ dedik… Vermediler… Süründürdüler bizi…" şeklinde konuştu.

"MİLYONLARCA DOLAR RÜŞVET İSTEDİLER"

Milyonlarca dolar rüşvet istendiğini ve projelerinin engellendiğini belirten Turanlı, "Milyonlarca dolar rüşvet istedi bizden bu vampirler, bu kişiliksizler. Bir kurum projesini tasdik ettiği yerin ruhsatını neden vermez? Sebep ne? İstediği para olur, başka ne olacak.

Biz bunların taleplerini yerine getiremeyince kavga devam etti. 2 sene evvel buraya ruhsatı verince, bu sefer de bunlar ‘Siz bizi nasıl mahkemeye verirsiniz, buraya ruhsatı alırsınız’ diyerek geldiler ve şantiyelerimizin önüne beton blokları koydular. Bunlar dağdaki teröristlerin yaptığı vahşi hareketlerden daha kötüsünü yaptılar. İstanbul’un göbeğinde ruhsatlı inşaatın önünü kapattılar devletin gücünü kullanarak. Bunların hepsi savcılığa intikal etti.

Beton blokları inşaatın girişine koyunca iş şiddete döndü. Ondan önce zorbalıkla ruhsatı vermiyorlardı ama bu sefer olay şiddete döndü. Zabıtanın içerisine karıştırdıkları mafya, suç örgütü iltisaklı kişiler ile bunu yaptılar. Belediyenin arabalarını koydular, bütün giriş çıkışı kapattılar. Bir tane zavallı insan da öldü orada." dedi.

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ARAYA GİRENLER DE ÇARE OLMADI

Çeşitli isimlerin devreye girmesine rağmen sonuca ulaşamadıklarını söyleyen Turanlı, "Sonra araya birkaç isim girdi; Necati Özkan, Nusret Yılmaz, Faik Aydın ve Erkan Aydın. Dediler ki ‘Bu adama bu zulmü yapmayın. Binlerce kişi çalışıyor’. Ama döndü dolaştı, döndü dolaştı 2 sene süründürdüler bizi. Ondan sonra geldi bu Nusret Yılmaz, ‘Biz bu işi çözemiyoruz. Bu işe İmamoğlu karar verecek’ dedi. Ben de dedim ki, ‘Neyi çözeceksiniz? Benim işim burada devam ediyor. Beton blokları kaldırın, bana zulmetmeyin yeter’ dedim. Bu isimlerin hepsi şahit. Bana durup dediler ki, ‘Bu arazinin 20 dönümünü bize bağışlayacaksın.’ (Arazi içerisinde yer alan Şişli Belediyesi’nin yeni binasının bulunduğu yer) Ben de dedim ki, ‘Siz deli misiniz, ben bunu nasıl yapacağım. Arazi benim değil, kat karşılığında anlaşmışız. Ben milletin malını size nasıl veririm’ dedim. Buna benim gücüm yetmeyince, bunlar sonra benden minimum 100 milyon dolar rüşvet istediler. Bir yalan belge uydurdular ve bana 3 milyar TL yani o zamanın parasıyla yaklaşık 100 milyon dolar yolları kirletiyorum diye ceza kestiler. Yani güya benim satın aldığım alanları ben işgal etmişim. Halbuki bu hırsızlar benim malımın üstüne kaçak belediye binası yapmışlar." dedi.

"BUNLAR FETÖ'DEN DAHA TEHLİKELİ"

Turanlı sözlerini şöyle tamamladı: "Bunlar FETÖ suç örgütünden daha tehlikeli. Hepsi savcılık dosyalarında var. Bunlar ceza kestikten sonra benim tüm hesaplarıma haciz koydular. Şirketi kilitlediler. Benim 8 tane ülkede işim var. Hiçbir ülkedeki işimi yapamıyorum çünkü şirkette haciz var. Ceza 100 milyon dolar ama ödesen 100 daha kesiyorlar. Bu nasıl bir düzen ki çete üyeleri bir araya geliyorlar ve 10 bin kişinin çalıştığı bir şirketi 1 günde kilitliyorlar. Nasıl olsa bunu çözemeyecek, tutuklasınlar bunu içeri atsınlar diye düşünüyorlar.

Bu FETÖ denen ahlaksızın yaptığından daha tehlikelisini yaptı bu İmamoğlu denen vampirle Şişli Belediyesi denilen vampir ve çete üyeleri. Biz bu cezayı mahkemeye taşıdık. Mahkemeden cezayla ilgili yürütmeyi durdurma aldık. İşimize devam ediyoruz."