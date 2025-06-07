Akraba atamaları, çift maaş... CHP'li belediye hakkında çarpıcı iddialar

Büyük Birlik Partisi Elbistan Belediye Meclis Üyesi Tolgahan Bölükbaşı, CHP'li Elbistan Belediyesi ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Belediyenin aile şirketine döndüğünü belirten Bölükbaşı, bazı kişilerin de çift maaş aldığını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Elbistan Belediye Meclis Üyesi Tolgahan Bölükbaşı, CHP'li Erkan Gürbüz'ün başkanlığındaki Elbistan Belediyesi hakkında kadrolaşma, şeffaflık eksikliği ve siyasi baskı iddialarında bulundu. Bölükbaşı, Elbistan Belediyesi'nin CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Belediye Başkanı Erkan Gürbüz'ün yakın çevresiyle birlikte "aile şirketine" dönüştüğünü öne sürdü.

İlgili Haber Altından fazla kazandırıyor! 100 bin lira yatıranın parası 5 yılda 1 milyon 137 bin lira oldu

ÇİFT MAAŞ İDDİASI

Bölükbaşı, Milletvekili Ali Öztunç'un yeğeni Hüseyin Öztunç'un Elbistan Belediyesi'ne bağlı EL-TOK şirketinin başına getirildiğini, Başkan Gürbüz'ün özel kalem kadrosuna kaynı Zeynel Abidin Gök'ü atadığını, Başkan Yardımcısı Musa Toraman'ın yeğeni İlker Toraman'ın da belediyede işe alındığını ve birçok ismin hem belediyeden maaş hem de EL-TOK'tan huzur hakkı adı altında para aldığını söyledi.

"DEVLET KURUMU AİLE İÇİN KADROLAŞMA MERKEZİ DEĞİLDİR"

"Belediyeyi şirket gibi yönetiyorlar. Devlet kurumu, aile içi kadrolaşma merkezi değildir" diyen BBP'li Meclis Üyesi Bölükbaşı, "Elbistan Belediyesi meclisine birden fazla kez içkili yer bölgesi belirleme maddesi getirildi. İlk reddin ardından aynı madde birkaç ay içinde tekrar gündeme sunuldu. Başkanın, 'senede üç kez aynı maddeyi getirme hakkım var' demesi meclis iradesine saygısızlıktır. İçkili mekan ruhsatı verilen işletmenin CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın kardeşine ait olduğunu ve bu yönde alınan kararda Öztunç'un baskısının etkili olduğunu ifade ediyorum. Ramazan ayında CHP Afşin İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bir iftar programında Elbistan Belediyesi personeline yemek servisi yapıldı. Bu yemek belediye bütçesinden karşılandıysa faturası nerede? Personel, siyasi etkinlikte çalıştırılamaz" diye konuştu.

"LİYAKATSİZLİK MECLİSE DE SIÇRADI"

Belediye meclisinde konuların tartışılmadan oylamaya sunulduğunu savunan Bölükbaşı, "Meclis üyelerinin söz hakkı gasbediliyor. Başkan, 'Büyükşehir böyle yapıyor' bahanesiyle süreci geçiştiriyor. Öztunç, yolları çiçek gibi yapacağız dediniz. Bu çukurları çiçek dikmek için mi kullanacaksınız? Altyapı firmalarının yol tahribatı sonrası belediyeye ödeme yapmasına rağmen belediyenin asfalt yama yerine çukurları toprakla kapattı. Evler, iş yerleri toz içinde. Sulama dahi yapılmıyor. Daha önce CHP'den belediye meclis üyeliğine aday olan Teyfik Çoğan'ın, bilinmeyen bir dava dosyasından dolayı adaylıktan çekildiğini, sonrasında ise Belediye Başkanı Gürbüz tarafından yalnızca başkan yetkisiyle açılabilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde saha koordinatörü olarak işe alındı. Elbistan Belediyesi'nde şeffaflık bitmiştir. Akraba kayırmacılığı, siyasi baskı ve çıkar ilişkileriyle örülü bir yapı kurulmuştur. Buna sessiz kalmayacağız" diye konuştu.