Altından fazla kazandırıyor! 100 bin lira yatıranın parası 5 yılda 1 milyon 137 bin lira oldu

Güvenli liman olarak bilinen altına olan talep her geçen gün artsa da, altından daha fazla kazandıran bir yatırım aracı bulunuyor. Son 5 yıla bakıldığında altın yüzde 1.030 getiri sağlarken, gümüş ise yüzde 1.138 değer kazandı. 5 yıl önce 100 bin liralık gümüş alanların parası 1 milyon 137 bin lira, altın alanların ise 1 milyon 128 bin lira oldu. Fiyat olarak da daha ucuz olan gümüş, yatırımcısını ihya etti. İşte detaylar...

Altın fiyatları 2025'te hızlı bir yükselişe geçti. 2025'e 2.984 liradan başlayan gram altın, geçtiğimiz günlerde 4.305 lirayla rekor seviyeye ulaşmıştı. Gram altın şu sıralar ise 4.175 lira seviyesinde bulunuyor.

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Sene başında altın alıp rekor seviyeden satanlar gram başına 1.321 lira kazandı. Böylece yüzde 45 civarı kar etmiş oldular. Satmayıp elinde tutanların karı ise şu an yüzde 40.

ALTIN SON 5 YILDA YÜZDE 1.030 KAZANDIRDI

Altının son 5 yıllık getirisi ise yüzde 1.030 civarında. 5 sene önce yani Haziran 2020'de altının gram fiyatı 370 lira seviyesindeydi. Bugün ise altının gram fiyatı 4.175 lira seviyesinde. Böylece son 5 yıldaki getiri yüzde 1.030 civarında.

GÜMÜŞ, ALTINDAN DAHA FAZLA KAZANDIRDI

Bir çok kişi yatırımını altına yaparken, altından daha fazla kazandıran ancak vatandaşlar arasında daha az yaygın olan bir yatırım aracı daha bulunuyor. Gümüş son 5 yıllık dönemde altından daha fazla kazandırdı.

GÜMÜŞ 2025'TE NE KADAR KAZANDIRDI?

2025'e 32,97'den başlayan gümüşün gramı yıl içinde 45,81 ile rekor kırdı. Şu sıralar ise 45,39 lira seviyesinde bulunuyor. Sene başında alıp rekor seviyeden satanlar gram başına 12 lira 84 kuruş getiri sağladı. Yani yüzde 39'luk bir kazancı cebine koydu. Elinde tutanların karı ise yüzde 37,7.

GÜMÜŞÜN SON 5 YILDAKİ GETİRİ YÜZDE 1.138

Gümüşün son 5 yıllık getirisi ise yüzde 1.138. Haziran 2020'de 3,99 seviyesinde bulunan gümüşün gramı 3 lira 99 kuruştu. Bugün ise gümüşün gramı 45,39 lira seviyesinde. Böylece son 5 yıldaki getiri yüzde 1.138 oldu.

100 BİN LİRALIK GÜMÜŞ VE ALTIN 5 YILDA KAÇ PARA OLDU

5 yıl önce 100 bin liralık altın alanların parası 1 milyon 128 bin lira, 100 bin liralık gümüş alanların parası ise 1 milyon 137 bin lira oldu.