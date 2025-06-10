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Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanacak! Ekrem İmamoğlu'ndan cenaze töreni için başvuru geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanacak! Ekrem İmamoğlu&#039;ndan cenaze töreni için başvuru geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılmış ve üç gün sonra hayatını kaybetmişti. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Zeyrek'in cenaze törenine katılım sağlamak için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu bildirildi.

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada cenaze namazı ve taziye kabulünün detayları paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi için 10 Haziran 2025 Salı günü saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek, törenin ardından naaşı Hatuniye Camii’ne getirilecektir. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı’nda kılınacaktır. Cenaze namazından sonra naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Taziyeler, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecektir. Başkanımızın kıymetli ailesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanları başta olmak üzere tüm Manisa halkına sabır ve metanet diliyoruz."

İMAMOĞLU'NDAN CENAZE TÖRENİ İÇİN BAŞVURU

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptığı açıklandı. Konuyla ilgili katıldığı canlı yayında bilgi veren İBB Başkanı Danışmanı Serkan Özcan, İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu söyledi.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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