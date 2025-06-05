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CHP'de 'Kılıçdaroğlu' kavgası! Tanju Özcan'ın "ihraç" talebine hodri meydan cevabı geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP&#039;de &#039;Kılıçdaroğlu&#039; kavgası! Tanju Özcan&#039;ın &quot;ihraç&quot; talebine hodri meydan cevabı geldi
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin şaibeli Kurultay davasından çıkacak sonuç merakla beklenirken, "geri gelirse partiden istifa ederim" diyen CHP'li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "Kılıçdaroğlu'nu ihraç edelim" çıkışı geldi. Tanju Özcan'ın talebi CHP'yi karıştırdı. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir "Hodri meydan" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yolsuzluk ve şaibeli kurultay soruşturmalarıyla çalkalanmaya devam ediyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden başa geçme ihtimali CHP'yi karıştırdı. "Gelirse CHP'den ayrılırım" diyerek Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alan CHP'li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edilmesi için çağrı yaptı.

Tanju Özcan'a cevap ise sert oldu.

"KILIÇDAROĞLU İHRAÇ EDİLMELİ"

Özcan bugün X'yen yaptığı açıklamada "CHP, derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmelidir" dedi.

CHP'de 'Kılıçdaroğlu' kavgası! Tanju Özcan'ın

ÖZCAN'A SERT CEVAP: "HODRİ MEYDAN"

Bu açıklamaya CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'den sert bir açıklama geldi. Demir paylaşımında "O dediğini yapabilmen için boyun kadar yüreğinin olması gerekli. Varsa yüreğin hodri meydan!" ifadelerinin kullandı.

CHP'de 'Kılıçdaroğlu' kavgası! Tanju Özcan'ın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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