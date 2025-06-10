Kılıçdaroğlu'na kurultay gecesi yapılan ses kaydı soruldu! "Operasyon yapıldı"

CHP'deki şaibeli kurultay iddiaları dün ortaya çıkan ses kayıtlarıyla bir kez daha gündeme gelmişti. Kurultay gecesi yapılan ses kayıtlarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, ikinci tur oylama öncesi çekilme düşüncesini İmamoğlu ile paylaştığını ancak resmi bir açıklama olmadan kendisine operasyon çekildiğini söyledi.

CHP’deki şaibeli kurultay soruşturmasında gözler 30 Haziran'a çevrildi. Mahkemenin vereceği karar beklenirken dün Kemal Kılıçdaroğlu ile yolsuzluk suçundan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kurultay gecesi yaptığı ses kaydı servis edildi.

Telefon görüşmesinde Ekrem İmamoğlu, kurultayın ikinci turunda Kılıçdaroğlu’nun katılmaması durumunda yapılacakların yol haritasını anlattığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU'NA SES KAYDI SORULDU

Kübra Par'ın programına konuk olan Gazeteci Sinan Burhan, konuyla ilgili CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şu soruyu yöneltti:

“Sayın Genel Başkan, bugünlerde ses kaydınız medyada dolaşıyor. Bu ses kaydı ile ilgili çeşitli tartışmalar var, adaylıktan çekildiğiniz iddiası gündeme getirildi. Bu konuda görüşünüz nedir?”

"OPERASYON YAPILDI"

Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildiği iddialarına şu ifadeler ile cevap verdi; “Ben ikinci tur oylama öncesinde çekilme düşüncesindeydim. Bu durumu Divan Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüşürken, henüz süreç tamamlanmadan ve resmi bir karar açıklanmadan, ‘Ekrem Edit’ adlı bir sosyal medya hesabından ‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi’ şeklinde bir operasyon haberi yapıldı.

Bu paylaşım, şahsıma ve irademe karşı bir saygısızlıktı. Bunu asla kabul etmedim. Bu nedenle ikinci tura girdim oy kullandım ve irademe sahip çıktım"