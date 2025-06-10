Demokrasicilik oyunu deşifre oldu! Pavyonda delege avına çıkanlar Kılıçdaroğlu’na rota çizmiş

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun kurultay gecesine ait ses kaydı yayınlandı. İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na “Şu anda oylama yapılıyor. YSK’ya bildiririz. Yazılı bir şekilde çekilebilirsiniz” dediği ortaya çıktı.

CHP’deki şaibeli kurultay soruşturması sürüyor. Gözler 30 Haziran’da mahkemenin vereceği karara kilitlenmişken yeni bir gelişme yaşandı. Firari isim Erk Acarer Kemal Kılıçdaroğlu ile yolsuzluk suçundan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kurultay gecesi yaptığı ses kaydını sosyal medya üzerinden servis etti. Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin de eş zamanlı olarak paylaşılan kayıt üzerinden şaibeli kurultay soruşturmasını gölgelemeye çalışması dikkat çekti. Acarer’e nasıl ulaştığı ya da ulaştırıldığı net olarak bilinmeyen bu kaydın İmamoğlu ve Özel cephesinin hamlesi sonucu sosyal medya üzerinden servis edildiği üzerinde duruluyor.

Ses kaydında İmamoğlu-Özel cephesinin ‘demokrasicilik’ oyunu da deşifre oldu. Telefon görüşmesinde Ekrem İmamoğlu, kurultayın ikinci turunda Kılıçdaroğlu’nun katılmaması durumunda yapılacakların yol haritasını anlatıyor. İmamoğlu “Şu anda oylama yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’na bildiririz. Seçim başladığı için yazılı bir şekilde çekilebilirsiniz. Biz bunu da usulünce sizin adınıza en yakışan hâliyle yapabiliriz. Nasıl arzu ederseniz Genel Başkan’ım” demesi dikkat çekti.

Aynı İmamoğlu ve ekibi kurultay öncesi ise pavyonda bile delege avına çıkmıştı. CHP’nin Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya savcılığa verdiği ifadede, o dönem Erzurum il başkanı olan Serhat Can Eş’in kendisine ve arkadaşlarına pavyon girişinde 1000 dolar teklif ettiğini söylemişti. Öte yandan tanık sıfatıyla ifade veren Bitlis delegesi Veysi Uyanık da kurultaydan bir hafta önce İstanbul’a gittiğini ve burada Özgür Karabat ve Ekrem İmamoğlu ile bir toplantı yaptığını açıklamıştı. İmamoğlu’nun Özgür Özel’i desteklemesini istediğini söyleyen CHP’li tanık Uyanık, Karabat’ın delegeleri ikna etmek için para verdiğini söylemişti.

CHP'DE GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA

CHP’nin 38. Kurultayı'yla ilgili davada bir iptal kararı çıkması durumunda bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun alacağı karar merak ediliyor. Kulislerde, 30 Haziran’da görülecek duruşmada büyük ihtimalle “mutlak butlan” kararı çıkacağı konuşulurken, Kılıçdaroğlu’nun, koltuğunu kaybettiği kurultayla ilgili ‘usulsüzlük’ iddialarına karşı sessiz kalması ve bu yöndeki eleştirilere “Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz” paylaşımı yapması, ‘mutlak butlan’ kararı çıkması durumunda parti yönetimini devralacağı şeklinde yorumlanıyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler de eski genel başkanın, partinin bir kaosa sürüklenmemesi için görevi devralarak hızla kurultay kararı alacağı ve kendisinin de aday olmayacağı görüşünde. Yine, ‘hayır’ demesi durumunda CHP’ye kayyım ihtimali doğacağı için Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul edeceği görüşü hâkim. Ancak bazı CHP yöneticileri de bunun sonucunda kamuoyunda büyük bir tepki oluşacağı ve ‘istenmeyen adam’ ilan edileceğini belirtiyorlar. Özgür Özel ve ekibinin ise Kılıçdaroğlu’nun yeniden gelmesi durumunda delegelerden imza toplayarak olağanüstü kurultay sürecini işletebilecekleri bunda başarılı olamazlarsa yeni bir parti bile kurabilecekleri ifade ediliyor.