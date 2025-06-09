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Aslı Baykal'ın mesajı CHP'yi karıştıracak! "Batan gemiyi fareler terk eder, kaptan korkaksa o da"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aslı Baykal&#039;ın mesajı CHP&#039;yi karıştıracak! &quot;Batan gemiyi fareler terk eder, kaptan korkaksa o da&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP yolsuzluk soruşturmaları ve kurultay davası ile sarsılırken, Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. İsim vermeden partiyi eleştiren Baykal, "Batan gemiyi fareler terk edermiş. Kaptan korkak ise o da. Kalanlara kolay gelsin, yeni bir Cumhurbaşkanı adayı aramaya başlasınlar" sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP, bir yanda yolsuzluk soruşturmaları diğer yanda kurultay gündemleriyle gerilimi hat safhada yaşıyor. Parti, 30 Haziran'da görülecek kurultay iptal davasına hazırlık yaparken kurultayınyok hükmünde sayılma ihtimali partide karışıklığı artırdı.

Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 11 CHP'li belediye başkanının yolsuzluk soruşturmasından tutuklanması sonrası itiraflar da peş peşe geldi. Şimdiye kadar etkin pişmanlıktan faydalanan 3 kişi tahliye edildi. 

Parti içindeki kriz derinleşirken, dikkat çeken bir çıkış da CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’dan geldi. Baykal, sosyal medya hesabından isim vermeden yaptığı açıklamayla, partideki gelişmeleri sert bir dille eleştirdi.

"BATAN GEMİYİ FARELER TERK EDER"

Parti içindeki mektup trafiğine ve son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere göndermede bulunan Aslı Baykal, açıklamasında “Batan gemiyi fareler terk edermiş. Kaptan korkak ise O da” ifadelerini kullanarak sert bir eleştiri yöneltti.

Baykal’ın bu sözleri, parti içindeki dağılma ve liderlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

"YENİ CUMHURBAŞKANI ARAYIN"

Paylaşımında ayrıca “Kalanlara kolay gelsin, yeni bir Cumhurbaşkanı adayı aramaya başlasınlar” diyen Aslı Baykal, muhalefet cephesindeki aday belirsizliğine de dikkat çekti.

Açıklamasının sonunda ise “Koca kitle yolda bırakıldı. Darağacına gitse bile diz çökmeyenleri hatırlar bu toplum” sözleriyle hem duygusal hem de politik bir mesaj verdi.

Aslı Baykal’ın açıklamaları, CHP'de kurultay sonrası oluşan yeni yönetim kadrosu ve Özgür Özel’in liderliğine dair eleştirilerin giderek daha açık şekilde dile getirildiğini gözler önüne serdi. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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