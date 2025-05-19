Aslı Baykal'ın sözleri Erdoğan'ın muhaliflerini zıplatacak: Zıplaya zıplaya ülke yönetilebileceğini düşünen zavallılar
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, “Zıplayan neci, asıl önemli olan o. Uğruna zıplanacak lider bile çıkaramayan çaresizlerin tek tutunduğu dal, nefret söylemi” ifadelerini kullandı.
Sertab Erener, Ezhel ve Athena grubundan sonra Hande Yenerde, konserinde seyircilerin, “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyipçi” sloganlarına tempo tuttu ve dans ekibi ile birlikte sahnede zıplamayı ihmal etmedi.
"Zıpla” sloganı CHP eski lideri Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal tarafından fena hâlde tiye alındı. Muhalefetin siyaset üretmek yerine Erdoğan düşmanlığıyla prim yapmaya çalıştığını söyleyen Aslı Baykal, şunları kaydetti:
Zıplamayan neci anladık. Zıplayan neci önemli olan o. Bir türlü uğruna zıplayacak lider üretemeyen çaresizlerin. Tek tutundukları dalın, iktidardaki lidere karşı nefret duygusu oluşturarak toplumu yönlendirme çabası olması ne zavallılık. Hiçbir konuda siyaset üretemeyen ve zıplaya zıplaya ülke yönetilebileceğini düşünenler topluluğu.