Kılıçdaroğlu ekibi liste hazırlığına başladı! Canlı yayında CHP'yi karıştıracak iddia

CHP'nin şaibeli Kurultay davasından çıkacak sonuç merakla beklenirken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten çarpıcı iddia geldi. Atik, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin yeni parti yönetimi listesi üzerinde çalıştığını söyledi.

CHP’deki şaibeli kurultay soruşturmasında gözler 30 Haziran'a çevrildi. CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davanın görüleceği davada 'mutlak butlan' kararı beklentisi hakim. Mahkemenin vereceği karar merakla beklenirken Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin yeni parti yönetimi listesi üzerinde çalıştığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU EKİBİ LİSTE HAZIRLIĞINA BAŞLADI

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik, "'Kılıçdaroğlu ekibi Kemal Bey partiye dönecekmiş gibi hazırlık yapıyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler yeni parti yönetimi listesi üzerinde çalışmaya başladılar. Mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP başkanlığı görevi Kılıçdaroğlu'na yüklenecek. Bundan kaçma şansı yok. Kendisi sonra istifa edebilir. Ama mutlaka partiyi yeniden kurultaya götürecek ekibin başında Kılıçdaroğlu olacak." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Atik, "Kurultay'da Kemal Bey'in yeniden aday olmayacağı beklentisi de var. Herkes CHP'yi selamete çıkarır görüşünde. Ama siyaset bu belli olmaz. Mayıs 2023'te Kılıçdaroğlu TBMM'de 'Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin' demişti. Sağlam liman meselesi şimdi daha ortada. CHP'nin başına yeniden geldikten sonra, şaibe iddialarından ve adı bu işlere karışanlardan partiyi temizledikten sonra Kurultay'a gidecektir. Daha sonra kim istiyorsa o aday olsun diyebilir. Ama kendisinin aday olmayacağı yönünde Ankara'da beklenti var' diye konuştu.

PARTİ MECLİSİ KILIÇDAROĞLU LEHİNE

Atik, "CHP parti meclisinde 38'e 22 Kemal bey lehine denge var. CHP'de milletvekilleri Özgür Özel'i 'Bu partinin tek gündemi İmamoğlu olamaz' diye uyardı." dedi.