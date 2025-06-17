Şaibeli villalar MASAK raporunda: İBB'de pes dedirten rüşvet ağı! Kayınbirader üzerinden 14 milyon TL...

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu İnşaat'ın villa satışlarında usulsüzlük tespit edildi. MASAK raporlarında yer alan verilere göre, üç villanın satışında kaynağı belirsiz paraların sisteme sokulduğu belirlendi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihli 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu’ hazırlandı.

KAYINBİRADERDEN 9 MİLYON 750 BİN TL

Rapora göre, İmamoğlu İnşaat'ın birçok daire satışının muvazaalı satış (Üçüncü şahısları veya devleti kandırmak amacıyla gerçekte yapılmayacak bir işlemin yapılmış gibi gösterilmesi, danışıklı satış) olduğu, İmamoğlu İnşaat'a ait İnmari Oksijen Projesi B Blok 17 numaralı dairenin satışı için İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın kayınbiraderi olan Yiğit Çam’ın, İmamoğlu İnşaat hesaplarına 9 milyon 750 bin TL tutarında para gönderdiği iddia edildi.

Hazırlanan raporda, Yiğit Çam’ın ayrıca İnmari Prime projesinde yer alan 6 numaralı villa için de Tuncay Yılmaz adına 4 milyon 878 bin TL daha İmamoğlu İnşaat hesaplarına gönderdiği, Yiğit Çam'ın daire alımı için İmamoğlu İnşaat'a gönderdiği toplam 14 milyon liranın kaynağına yönelik MASAK ekiplerince yapılan araştırmalarda, paranın herhangi bir işçi/işveren bağının bulunmadığı Gürçam Süs Bitkileri Anonim Şirketi'nden Yiğit Çam'ın banka hesaplarına gönderildiği aktarıldı.

PARALARIN ÇAM'IN HESABINA MI AKTARILDI?

Gürçam Süs Bitkileri Anonim Şirketi'nin bankacılık işlemleri üzerinde yapılan incelemede ise söz konusu şirketin banka hesaplarına İstanbul Ağaç Peyzaj Eği. Hiz. Ve Hay. Bah. İşl. San. Ve Tic. Aİ (Ağaç AŞ)'nin banka hesaplarından 2024 yılında paralar geldiği, bu paraların ise Tuncay Yılmaz'ın kayınbiraderi Yiğit Çam'ın banka hesaplarına aktarılması da raporda yer aldı.