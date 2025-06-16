Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na 'Kurultay temiz' demiş! Özgür Özel'den çarpıcı iddia

Şaibeli Kurultay iddialarıyla çalkalanan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ses kaydının ortaya çıkmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na 'Kurultay temiz' dediğini öne sürdü.

Yolsuzluk soruşturmaları ve şaibeli kurultay ile çalkalanan CHP'nin gündemine İmamoğlu-Kılıçdaroğlu ses kaydı bomba gibi düşmüştü. Adaylıktan çekilmesine ilişkin ses kaydı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin CHP lideri Özel'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret eden Özel, bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, parti içi dayanışmayı artıracak her görüşmenin, olumlu görüşme olduğunu söyledi.

Görüşmenin ardından sosyal medyada yalanlar üretildiğini savunan Özel, şöyle konuştu:

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NA "KURULTAY TEMİZ" DEMİŞ

"Efendim Ekrem Başkan demiş ki 'Mitingler zayıf oluyor siz de katılsanız.' falan. Bugün gazeteci arkadaşlar sordular Ekrem Bey'e 'Mitingler nasıl?' diye, muhteşem mitinglerden memnuniyeti ifade... Dedi ki 'O gece söylenen, o trollerin yazdığı her şey yalan. Doğru olan benim, genel başkanımızın yapması gereken bir şey var, o kurultayı yapan kişi kendisi çünkü partinin o anki iktidarı o. Talebiyle yöneten kişi de benim, benden talep etti. Ben o kurultayda bir şaibe görmedim, siz gördünüz mü?' Genel başkanım da demiş 'Olur mu ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu, kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim.' Ekrem Bey de bundan büyük memnuniyet duymuş. Bunu herkes bir daha duysun istiyor Ekrem Bey. Çünkü ben burada, televizyonlarda partimin böyle haksızca tartıştırılmasına, önceki genel başkanımızın böyle eleştirilmesini işte 'Niye bir şey demiyor.' diye. Genel başkan da demiş ki (Mahkemeye gitmem dedim, zaten 1 yıl önce de çektim).

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİ NORMAL

Ekrem Başkan'la Kemal Bey'in görüşmesi zaten olması gereken bir görüşmedir. Ben en son dün Babalar Günü'nde görüştüm, her fırsatta görüşüyoruz Kemal Bey'le. O isterse, ben istersem burada hiçbir sorun yok. Mesele, birtakım Cumhuriyet Halk Partisi'nin karışmasından menfaat uman kişilerin ve onların parti içinde kullandıkları aparatların verdiği hasar, bu hasar olmasın istiyor. Zaten bu yapılan işlerin sonuç odaklı değil süreç odaklı olduğunu, partiyi tartıştırmak için olduğunu görüyoruz. Bu kadar ağır yükümüz, derdimiz, tasamız, mücadelemiz, yasımız varken, öyle 3, 5 tane soytarıya zaten pabuç bırakmayız."