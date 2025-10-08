Adana fırtınaya teslim! Okulun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu. Feci olayda ağaçlar devrildi, kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
OKULUN ÇATISI UÇTU
Fırtına nedeniyle Bucak Mahallesi'ndeki Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin derslik ve atölye binalarının çatıları uçtu, bahçedeki bazı ağaçlar devrildi.
Uçan çatı ve devrilen ağaçlar nedeniyle okul bahçesinde park halinde bulanan bazı araçlar zarar gördü.
EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ
Öğrencilerin evlerine gönderildiği okulda, eğitime 2 gün ara verildi. Olayın öğrenciler dersteyken gerçekleştiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar