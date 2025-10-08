Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana fırtınaya teslim! Okulun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu. Feci olayda ağaçlar devrildi, kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

OKULUN ÇATISI UÇTU

Fırtına nedeniyle Bucak Mahallesi'ndeki Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin derslik ve atölye binalarının çatıları uçtu, bahçedeki bazı ağaçlar devrildi.

Adana fırtınaya teslim! Okulun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi - 1. Resim

Uçan çatı ve devrilen ağaçlar nedeniyle okul bahçesinde park halinde bulanan bazı araçlar zarar gördü.

Adana fırtınaya teslim! Okulun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi - 2. Resim

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Öğrencilerin evlerine gönderildiği okulda, eğitime 2 gün ara verildi. Olayın öğrenciler dersteyken gerçekleştiği öğrenildi.

Adana fırtınaya teslim! Okulun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi - 3. Resim

