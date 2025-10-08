Adana fırtınaya teslim! Okulun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlgili Haber 7 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

OKULUN ÇATISI UÇTU

Fırtına nedeniyle Bucak Mahallesi'ndeki Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin derslik ve atölye binalarının çatıları uçtu, bahçedeki bazı ağaçlar devrildi.

Uçan çatı ve devrilen ağaçlar nedeniyle okul bahçesinde park halinde bulanan bazı araçlar zarar gördü.

EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Öğrencilerin evlerine gönderildiği okulda, eğitime 2 gün ara verildi. Olayın öğrenciler dersteyken gerçekleştiği öğrenildi.