Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı gerçekleşti

Uludağ’da sezonun ilk kar yağışı gerçekleşti

Güncelleme:
Uludağ’da sezonun ilk kar yağışı gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, sabahın erken saatlerinde beyaza büründü. Karla karışık yağmurun ardından kısa süreli etkili olan kar yağışı, bölgeyi kışa hazırlayan ilk işaret oldu.

Meteoroloji verilerine göre Uludağ’da hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 6, en düşük 5 derece olarak ölçüldü. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde devam ettiği bölgede, bugün ve yarın sağanak bekleniyor. 10 Ekim itibarıyla parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, önümüzdeki bir hafta boyunca yeni bir kar yağışı beklenmiyor.

BU YIL İLK KAR DAHA ERKEN YAĞDI

Geçtiğimiz yıl 17 Ekim'de ilk defa karla buluşan Uludağ'a bu yıl 8 Ekim'de kar yağdı. Kayak sezonunun kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlaması bekleniyor. Turizmciler ve doğa tutkunları için umut verici bir gelişme olan bu erken kar yağışı, Uludağ’ın kış sezonuna hazırlık sürecini hızlandırdı. Az sayıdaki otel işletmecileri, rezervasyon taleplerinin artmasını bekliyor.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Bilirkişi heyeti incelemesi başladı
