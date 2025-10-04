Kırklar Dağı beyaza büründü! Karla kaplı zirve görsel şölen oluşturdu

Trabzon-Bayburt sınırında, 3 bin 100 rakımda yer alan Kırklar Dağı Mescidi çevresinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışıyla bölge adeta beyaz bir örtüye büründü. Ancak kar yağışının alt kotlara ulaşmaması nedeniyle dağın eteklerinde ve çevre yaylalarda sonbaharın sıcak tonları hakimiyetini sürdürdü.

O anları görüntüleyen doğa tutkunu Coşkun Dilmaç'ın dron ile kaydettiği görüntüler, aynı karede hem kış hem de sonbaharın yaşandığı nadir bir tabloyu gözler önüne serdi.

Yüzyıllardır yöre halkı tarafından manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı, yörede "Kırkların buluşma yeri" inancıyla anılıyor. Rivayetlere göre çeşitli rahatsızlıkları olan insanlar burada gece konaklayarak şifa buluyor. Bu inanç, bölgenin mistik yönünü güçlendirirken ziyaretçilerin ilgisini her geçen yıl artırıyor.

Son yıllarda birçok kişi için uğrak bir nokta haline gelen Kırklar Dağı, hem inanç turizmi hem de doğa turizmi açısından öne çıkıyor. Bölge, zorlu parkurlarıyla yerli ve yabancı dağcıların rotasında da yer alıyor.

Öte yandan, Trabzon'un yüksek rakımlı yaylalarında etkili olan kar yağışı, doğayı beyaz bir örtüyle kaplarken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.