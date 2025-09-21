Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karadeniz'e kar yağdı, 4 il beyaza büründü! Bölge halkı pazar sabahına şahane manzara ile uyandı

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kar erken geldi, 4 ilimiz birden beyaz örtü ile kaplandı. Pazar sabahı eşsiz bir manzaraya uyanan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kar yağışı Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. İşte bölgeden gelen ilk kareler...

Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'un yüksek kesimleri ile bazı yaylalarında kar etkili oldu. Bölge halkı pazar sabahına beyaz örtü ile uyandı. Bölgeden gelen görüntüler kart postalları aratmadı. 

TRABZON'UN YAYLARI BEMBEYAZ OLDU

Trabzon'da yer yer etkili olan sağanak, bazı kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat, Kuşmer ve Mağlakamboz yaylaları ile Araklı-Bayburt kara yolunun Soğanlı Dağı mevkisi, karın etkili olduğu yerler arasında bulunuyor.

Karadeniz'e kar yağdı, 4 il beyaza büründü! Bölge halkı pazar sabahına şahane manzara ile uyandı - 1. Resim

RİZE'DE SAĞANAK YERİNE KARA BIRAKTI

Rize'nin yüksek kesimleri de kar yağışının ardından beyaza büründü. Kentte iki gündür etkili olan sağanağın ardından yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Kar yağışı dün geceden itibaren Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar ile İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde aralıklarla etkili oldu.

GÜMÜŞHANE BİR ANDA BUZ TUTTU

Gümüşhane'de ise gece saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.  Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'ndaki vatandaşlar, sabah saatlerinde kar manzarasıyla karşılaştı.

BAYBURT'TA KÖYLERE KAR DÜŞTÜ

Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde yerler kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

