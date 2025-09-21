Mevsimin ilk kar yağışı! Havalar soğudu, her yer bir anda beyaza büründü

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine kış geldi. İlçede bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü.

Bitlis’te son 3 gündür soğuk ve aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bitlis’te mevsimin ilk karının yağdığı yerlerden biri de Adilcevaz ilçesindeki 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı oldu.

SÜPHAN DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte zirvesi tamamen beyaza bürünen Süphan Dağı, bulutların dağılmasıyla birlikte apayrı bir güzelliği büründü.

"KIŞI HİSSETMEYE BAŞLADIK"

Süphan Dağı’nın karlı manzarasını fotoğraflayan Şahin Şerefoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2 gün önce hafif bir kar serpintisi oldu ama bugün bulutların yoğun olması münasebetiyle çokta güzel bir kar yağdı ve Süphan Dağı’nın başını kar bürüdü. Dolayısıyla mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte havaların soğuması da etkisini gösterdi. Kışı hissetmeye başladık."

