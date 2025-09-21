Mevsimin ilk kar yağışı! Havalar soğudu, her yer bir anda beyaza büründü

Bitlis’te son 3 gündür soğuk ve aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bitlis’te mevsimin ilk karının yağdığı yerlerden biri de Adilcevaz ilçesindeki 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı oldu.

İlgili Haber Temmuz ayında şaşırtan görüntü! Bir anda her yer beyaza büründü

SÜPHAN DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte zirvesi tamamen beyaza bürünen Süphan Dağı, bulutların dağılmasıyla birlikte apayrı bir güzelliği büründü.

"KIŞI HİSSETMEYE BAŞLADIK"

Süphan Dağı’nın karlı manzarasını fotoğraflayan Şahin Şerefoğlu, şu ifadeleri kullandı: