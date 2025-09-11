Türkiye'nin çatısına kış erken geldi: Hava bir anda soğudu, her yer beyaza büründü!

Eylül ayında yurdun büyük bir bölümünde sıcak havaların etkisi hala sürerken Ağrı'dan kar manzaraları geldi.

AĞRI DAĞI'NA KAR YAĞDI

Kentin bazı yüksek noktalarında soğuk hava etkili oldu. Ağrı Dağı'nın zirve kısımları da soğuk havanın etkisiyle yağan karla beyaza büründü.

Kar örtüsü güzel manzaralar oluşturdu.

İşte Ağrı'dan kar manzaraları: