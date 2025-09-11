Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin çatısına kış erken geldi: Hava bir anda soğudu, her yer beyaza büründü!

Türkiye'nin büyük bir bölümü sıcak havaların etkisinden çıkamamışken Ağrı'dan kar haberi geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'nın zirve kısımlarına kar yağdı. Yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Eylül ayında yurdun büyük bir bölümünde sıcak havaların etkisi hala sürerken Ağrı'dan kar manzaraları geldi.

AĞRI DAĞI'NA KAR YAĞDI

Kentin bazı yüksek noktalarında soğuk hava etkili oldu. Ağrı Dağı'nın zirve kısımları da soğuk havanın etkisiyle yağan karla beyaza büründü.

Kar örtüsü güzel manzaralar oluşturdu.

İşte Ağrı'dan kar manzaraları:

Kaynak: Anadolu Ajansı

