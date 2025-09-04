Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin çatısı beyaz örtüyle kaplandı! Hava aniden döndü, kar bastırdı

Yaz boyunca sıcak havanın etkisinde kalan Iğdır'da hava aniden döndü. Serin ve yağmurlu havanın etkisiyle Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağdı.

Aylardır sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan Iğdır'da hava şartları aniden değişti. Sabah saatlerinde ara ara etkili olan güneşli hava ve rüzgar, akşam saatlerine doğru yerini yağmura ve serinliğe bıraktı.

AĞRI DAĞI'NA KAR YAĞDI

Serin ve yağışlı havanın etkisiyle birlikte Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'na kar yağdı.

Iğdır’ın Karagüney köyünde kaydedilen görüntülerde, Ağrı Dağı'nın yaz aylarında eriyen yamaçlarının yeniden beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.

