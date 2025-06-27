Rize'de kar alarmı! Haziran'da kar yağar mı, en son ne zaman kar yağdı?

Türkiye genelinde sıcaklar etkili olurken Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarında kar kalınlığı 10 metreyi aşarken çığlara neden oldu. Kar alarmı verilirken Haziran'da kar yağıp yağmadığı, en son ne zaman yağdı merak ediliyor.

Yaz mevsimin en sıcak günlerinde Rize'den kar haberleri geldi. Meteoroloji kar alarmı uyarısında bulunurken Haziran'da kar yağar mı, en son ne zaman kar yağdı vatandaşların gündeminde yer alıyor.

RİZE'DE KAR ALARMI

Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarında, haziran ayında bile hissediliyor. Ardeşen ilçesine bağlı 2 bin 546 rakımlı Balıklı Yaylası'nda kış boyunca biriken karlar erimedi. Sıcaklıkların artışıyla sertleşen kar kütleleri ise çığlara neden oldu.

HAZİRAN'DA KAR YAĞAR MI?

Rize'de haziran ayında kar yağışı olmadı ancak kışın biriken kar kütleleri henüz erimedi. Sıcaklıkların artışıyla sertleşen kar kütleleri ise çığlara dönüştü. Meteoroloji uzmanları bu durumu bölgenin yüksek rakımından kaynaklandığını belirtiyor. Hava Forum'dan yapılan bir paylaşımda, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yaylalarında yoğun kar yağışı bekledikleri ifade edildi.

Kamuoyunun gündemine Haziran ayında kar yağar mı sorusu geliyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de Kaçkar Dağları'nın yüksek yamaçlarında kar yağışı Haziran ayında da yaşanabilir. 18 Haziran 2025 tarihinde Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavron yaylalarının yüksek kesimlerine kar yağmıştı.

RİZE'DE HAZİRAN'DA EN SON NE ZAMAN KAR YAĞDI?

Rize yaylalarında Haziran ayında kar yağışı nadir görülse de geçmiş yıllarda benzer durumlar yaşandı. Geçmişte Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde eylül ve ekim aylarında bile kar yağışı görüldüğü biliniyor. Bölgenin sert iklim koşulları ve yüksek rakımlı yaylalara kar yağmasına neden olabiliyor.

İklim değişikliği nedeniyle bu tür anormal yağışların daha sık görülebileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Rize'de yağan karların erimemesi ve sıcak havayla sertleşerek çığa dönüşmesi bölge için alışılmadık durumlar arasında.