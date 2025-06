Yazın ortasında Rize'de kar 10 metreyi aştı! Evler çığ altında kaldı

Ülke genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar yapılırken, haziran ayının son günlerinde olmamıza rağmen Rize'nin karla mücadelesi dikkat çekiyor. Ardeşen ilçesine bağlı 2 bin 546 rakımlı Balıklı Yaylası'nda çığların etkisiyle kar kalınlığı 10 metreyi aştı. Yayla evleri karla kaplanırken, Rize İl Özel İdaresi ekipleri bir haftadır yolları açmaya çalışıyor.

Rize'de ağır geçen kış şartlarının ardından kentin yüksek rakımlı yaylalarına yağan kar haziran ayının son haftasına girilmesine rağmen henüz erimedi. Havaların ısınmasıyla birlikte sertleşen kar çığlara da neden olmaya başladı. Çığlar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar Rize İl Özel İdaresi tarafından açılıyor. Ekipler, yaz mevsiminin gelmesiyle hayvanlarını yaylaya çıkaracak olan yaylacıların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına devam ediyor.

YOLLAR KAPANDI

Ardeşen'e bağlı, ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Balıklı Yaylası'nda düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler, yaylaya gelen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için harekete geçerek ulaşıma kapalı yolu yeniden açmak için temizliğe başladı.

EVLER KARIN İÇİNE GÖMÜLDÜ

Yaylaya düşen çığ sadece yolu ulaşıma değil, yayla evlerini de kapattı. Çığ nedeniyle 2 bin 546 rakımdaki yaylada bulunan evler karın içine gömüldü. Evlerin sadece çatılarının karın üzerinde kaldığı yaylada, yol ulaşıma açılınca evler de sahipleri tarafından kardan temizlenecek.

"BİR HAFTADIR ÇALIŞIYORUZ"

Yaylara ulaşımın yeniden sağlanması için açtıkları yollarda düşen çığların yüksekliğinin yer yer 10 metreyi aştığını belirten Rize İl Özel İdaresi'nde iş makinesi operatörü olarak çalışan Osman Dedecan, "Çalışmalar yoğun ve sert geçiyor. Yüksek kesimlerde kar çok yağdı, çığ indi. Yaylalara hayvanların gelmesi için çığ açma çalışması yürütüyoruz. Kısım kısım 3 metre ile 10 metreyi aşan kar kütleleriyle karşılaşıyoruz. Bir haftadır çalışıyoruz. 2-3 gün sonra bu yaylayı bitireceğiz. Burada hava şartları sürekli değişiyor. Her türlü koşulda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"BİZİM DENİZİN ÜSTÜ KARLA KAPLI"

Yayla sakinlerinden Yakup Şişmanlar, her yıl yollarının Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldığını kaydederek, "Yayla zamanı geldiği zaman Özel İdare her sene bu karla mücadeleyi verip yolumuzu açar. Biz de temmuzun ilk haftası yaylamıza geliriz. Karla mücadele edip, buraya gelmek bizim için daha iyi. Deniz burada da var ama bizim denizin üstü şu an karla kaplı. Gölümüzün bir tarafında kar olacak, diğer tarafında biz yüzeceğiz" şeklinde konuştu.