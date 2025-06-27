Telefonda FETÖ ile korkuttular! Talimatları bir bir uyguladı... 2.4 milyon TL'sini kaptırdı

Adana'da M.Y. isimli şahıs, telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılar tarafından "FETÖ operasyonu" yalanıyla 2 milyon 400 bin TL dolandırıldı. M.Y.'nin ihbarıyla harekete geçen ekipler, çete liderinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi yakaladı.

Adana'da milyonluk FETÖ yalanı sona erdi.

Dolandırıcılar, cep telefonuyla aradıkları M.Y.'ye kendilerini polis olarak tanıttı ve M.Y. ile eşinin kimliğinin FETÖ mensuplarınca kopyalandığını, bu yüzden banka hesaplarının tehlikede olduğunu söyledi.

"OPERASYON BİTENE KADAR KİMSEYLE GÖRÜŞMEYİN" TALİMATI

Korkuya kapılan M.Y.'yi inandırmak için sahte polisle başlayan görüşmeyi sahte 'savcı' devralırken, şüpheli, "Paranız devlet hazinesine aktarılacak, operasyon sonrasında iade edilecek" diyerek M.Y.'yi ikna etti. Mobil bankacılık ve e-Devlet şifresini alan dolandırıcılar, 2 milyon 400 bin TL'yi 5 farklı hesaba aktarıp M.Y.'ye "Operasyon bitene kadar kimseyle görüşmeyin, telefonunuzu kapatın" talimatı verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.Y. polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iz sürerek çetenin izini Manisa ve Gaziantep’e kadar takip etti.

ÖRGÜT LİDERİ GİZLİ EVDE YAKALANDI

Şüphelilere yönelik Adana merkezli Manisa ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlenirken, operasyonda örgüt lideri E.İ. ile birlikte 6 şüpheli yakalandı. Örgüt liderinin kırsalda bir çiftlikte kurduğu gizli evde gözaltına alındığı öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri E.İ. (39) ile birlikte S.G. (37) ve İ.Ş. (45) tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Öte yandan, E.İ.’in nitelikli dolandırıcılık suçundan 8 farklı dosyadan arandığı ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi.