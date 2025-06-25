58 milyon TL'lik dolandırıcılık! Çete 5 ayda çökertildi: Çok sayıda tutuklama var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Haziran 2025 12:22 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 12:26 - Güncelleme:

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Bilecik'te kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp 58 milyon TL'lik vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi. 5 ay süren takip sonucu Bilecik merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 12 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yüksek miktarda dolar ve euronun yanı sıra çok sayıda altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; üçüncü şahıslar adına açılmış hatlar üzerinden vatandaşları arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, korku ve panik oluşturan, bu yolla dolandırıcılık faaliyeti yürüten şahıslara yönelik çalışma başlattı. 5 aylık takip sonucunda farklı illerde birçok nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 16 şüphelinin banka hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemede toplam 58 milyon 350 bin TL tutarında yasa dışı kazanç sağlandığı tespit edildi. 16 ŞÜPHELİDEN 12'Sİ TUTUKLANDI Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 73 personelin katılımıyla Bilecik merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 şüpheli ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İlgili Haber Yerlikaya "Girdiğiniz sokak çıkmaz sokak" deyip duyurdu! Antalya'da dev operasyon: Çok sayıda kişi tutuklandı TABANCA, FİŞEK, DÖVİZ, ALTIN... Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca (biri otomatik), 138 adet fişek (54 adet 7,65 mm, 84 adet 9 mm), 130 bin 150 TL, 39 bin 700 dolar, 16 bin 650 euro, bin 400 İsviçre frangı, çok sayıda altın ve ziynet eşyası (25 adet ata lira, 47 çeyrek altın, 13 yarım altın, 1 tam altın, 4 bilezik, 8 burma bilezik, kolye, yüzük, küpe vb.), 27 adet cep telefonu, 44 adet SIM kart, 8 adet SIM kart kalıbı, 4 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet tablet, 19 adet USB, 25 adet banka kartı, 2 adet para sayma makinesi, 2 hassas terazi, 2 kamera kayıt cihazı, 6 adet yabancı uyruklu şahıslara ait resmi belge ele geçirildi. İlgili Haber Dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 181 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş