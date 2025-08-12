Teksüt fabrikasında yangın 2 can almıştı! O görüntüler ortaya çıktı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasında 2 gün önce çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yangında, fabrikada çalışan 2 kişi hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturmada 7 kişi gözaltına alınırken şahıslardan U.Ç. isimli şüpheli, çıkartıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

YANGININ BAŞLADIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan bugün de olayın çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, yangının başladığı bölüm ve alevlerin kısa sürede büyüdüğü anlar net şekilde yer aldı.

Teknik ve adli incelemelerin, bilirkişi heyetinin çalışmalarıyla sürdüğü, yangının çıkış nedeni ve oluş şekline ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.