Önce yanardağ patladı, ardından 6,4’lük deprem! Endonezya’da peş peşe felaket

Endonezya, aynı gün içinde hem şiddetli bir deprem hem de volkan patlamasıyla sarsıldı.

Papua eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açarken, Batı Sumatra’daki Marapi Yanardağı’ndan fırlayan kül bulutu 1,6 kilometre yüksekliğe ulaştı.

PAPUA 6,4'LÜK DEPREMLE SARSILDI

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı’na (BMKG) göre deprem, yerel saatle 15.24’te Papua eyaletinin 27 kilometre güneydoğusunda, 13 kilometre derinlikte kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise büyüklüğü 6,3 olarak ölçtü.

Deprem geniş bir alanda hissedildi ancak şu ana kadar can kaybı ya da ciddi hasar rapor edilmedi. Tsunami tehlikesi bulunmuyor.

MARAPİ DAĞI'NDAN 1,6 KİLOMETRE YÜKSEKLİĞE KÜL BULUTU

Aynı gün sabah saatlerinde Batı Sumatra eyaletindeki Marapi Yanardağı patladı. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), yerel saatle 08.39’da gerçekleşen patlamada zirveden 1.600 metre yükseğe beyaz-gri yoğunlukta kül püskürdüğünü duyurdu. Patlama 34 saniye sürdü, kül bulutu kuzeydoğuya doğru sürüklendi.

TEHLİKE SEVİYESİ YÜKSEK!

Marapi Dağı’nın alarm seviyesi Seviye II olarak korunuyor. Yetkililer, Verbeek Krateri’nin üç kilometrelik yarıçapı içinde herhangi bir faaliyetten kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Yağmur mevsiminde soğuk lav akıntıları riski bulunduğu ve bölge halkının kül yağışına karşı maske takması gerektiği duyuruldu.