Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Önce yanardağ patladı, ardından 6,4’lük deprem! Endonezya’da peş peşe felaket

Önce yanardağ patladı, ardından 6,4’lük deprem! Endonezya’da peş peşe felaket

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Endonezya’da doğa art arda iki büyük felaketle öfkesini gösterdi. Sabah saatlerinde Batı Sumatra’daki Marapi Yanardağı 1,6 kilometre yüksekliğe kül püskürttü, saatler sonra ise Papua eyaleti 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Endonezya, aynı gün içinde hem şiddetli bir deprem hem de volkan patlamasıyla sarsıldı. 

Papua eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açarken, Batı Sumatra’daki Marapi Yanardağı’ndan fırlayan kül bulutu 1,6 kilometre yüksekliğe ulaştı.

PAPUA 6,4'LÜK DEPREMLE SARSILDI

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı’na (BMKG) göre deprem, yerel saatle 15.24’te Papua eyaletinin 27 kilometre güneydoğusunda, 13 kilometre derinlikte kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise büyüklüğü 6,3 olarak ölçtü.

Deprem geniş bir alanda hissedildi ancak şu ana kadar can kaybı ya da ciddi hasar rapor edilmedi. Tsunami tehlikesi bulunmuyor.

MARAPİ DAĞI'NDAN 1,6 KİLOMETRE YÜKSEKLİĞE KÜL BULUTU

Aynı gün sabah saatlerinde Batı Sumatra eyaletindeki Marapi Yanardağı patladı. Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), yerel saatle 08.39’da gerçekleşen patlamada zirveden 1.600 metre yükseğe beyaz-gri yoğunlukta kül püskürdüğünü duyurdu. Patlama 34 saniye sürdü, kül bulutu kuzeydoğuya doğru sürüklendi.

TEHLİKE SEVİYESİ YÜKSEK!

Marapi Dağı’nın alarm seviyesi Seviye II olarak korunuyor. Yetkililer, Verbeek Krateri’nin üç kilometrelik yarıçapı içinde herhangi bir faaliyetten kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Yağmur mevsiminde soğuk lav akıntıları riski bulunduğu ve bölge halkının kül yağışına karşı maske takması gerektiği duyuruldu.

Kaynak: Dış Haberler

Abraham, Orkun ve Arda Turan sözleri gündem oldu! "Menajerler götürdü"Ordu’da boğulma faciası: Acı son iki gün arayla geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ülke felaketi yaşıyor! Karadağ, orman yangınları nedeniyle yardım bekliyor - DünyaÜlke felaketi yaşıyor! 'Bize yardım edin' çağrısıGörenler şaşkınlığını gizleyemedi! Kazakistan Cumhurbaşkanı tahtayı parçaladı - DünyaGörenler şaşkınlığını gizleyemedi!Hoparlörden ezan okuma girişimi Avustralya'yı karıştırdı! ''Kiliseden çan çalıyor ama...'' - DünyaHoparlörden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdıHindistan'da düğmeye basıldı! İnek gübresinden yakıt üretilecek - DünyaDüğmeye basıldı! İnek gübresinden üretilecekGörülmemiş operasyon! Ukrayna, Rusya'nın tek helyum tesisini vurarak füze ve uzay endüstrilerini felç etti - DünyaTek saldırıda Rusya'nın füze ve uzay endüstrisi felç oldu!Türklere yönelik yarım asırlık yasak bitiyor! İran Cumhurbaşkanı talimat verdi - DünyaTürklere yönelik yarım asırlık yasak bitiyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...