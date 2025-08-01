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10 kilometre alev püskürttü! Endonezya'da yanardağ faciası

Kaynak: AFP
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Endonezya, Yanardağ, Volkan Patlaması, Lav, Kül, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

Endonezya'nın Flores Adası'nda feci bir olay meydana geldi. Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, 10 kilometre yüksekliğinde kül ve lav sütunu fırlattı. AFP'den edinilen bilgilere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Endonezya'da bulunan Flores Adası'ndaki 1.584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, 10 kilometre yüksekliğinde kül ve lav sütunu fırlattı.

10 kilometre alev püskürttü! Endonezya'da yanardağ faciası - 1. Resim

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Volkanoloji ajansı, patlamanın saat 20:48’de gerçekleştiğini ve kül sütununun zirvenin yaklaşık 10 bin metre üzerinde olduğunu açıkladı.

Ajans, patlamanın henüz herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığını bildirdi. Jeoloji uzmanları, gaz birikiminin patlamayı tetiklediğini ve özellikle yağışlı havalarda nehir kenarındaki yerleşim yerleri için lahar yani volkanik çamur ve moloz akıntısı riskine dikkat çekti.

10 kilometre alev püskürttü! Endonezya'da yanardağ faciası - 2. Resim

Turistler ve yerel halk, krater çevresinde 6 kilometrelik alandan uzak durmaları konusunda uyarıldı. Önceki ay aynı yanardağdan 18 kilometre yüksekliğinde kül sütunu yükselmiş ve Bali Uluslararası Havalimanı'nda 24 uçuşun iptaline neden olmuştu. Ancak Cuma akşamı patlama sonrası uçuş iptalleri yaşanmadı.

Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması sebebiyle sık sık deprem ve volkanik aktivitelerle karşılaşıyor.

Kaynak: AFP

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