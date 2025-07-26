Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracatı! KAAN için imzalar atıldı, Endonezya'ya 48 adet satılacak

Türkiye savunma sanayiinde tarih yazıyor! Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Endonezya ile imzaladığı dev anlaşma kapsamında, 48 adet beşinci nesil KAAN savaş uçağının ihracatını resmen duyurdu. İmzalar canlı yayında atıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Endonezya ile savunma sanayii alanında tarihi bir adım atarak 48 adet KAAN savaş uçağı ihracatı için anlaşma imzaladı.

Anlaşma, Endonezyalı savunma şirketleri PT Republik Aero Dirgantara ve PT Dirgantara Indonesia ile Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında gerçekleştirildi.

İlgili Haber KAAN'ın teslimatları için tarih verildi! "Sadece 4 ülke yapabilir"

"120 AYDA TESLİM EDİLECEK, MOTORLARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK"

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, mutabakat muhtırası üretim, mühendislik ve teknoloji paylaşımını da içeriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN ihracat planlarını ilk kez Haziran ayında duyurmuştu. Anlaşma kapsamında uçakların tamamı 120 ay içinde teslim edilecek ve jet motorları Türkiye’de üretilecek.

KAAN, TÜRKİYE'NİN SAVUNMA İHRACATINDA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı olan KAAN, bu anlaşmayla birlikte savunma ihracatında önemli bir eşik atlamış oldu. Anlaşma, sadece ticari değil, aynı zamanda teknolojik ve stratejik iş birliğini de kapsayarak Türkiye-Endonezya savunma bağlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

HURJET'E İSPANYA İLGİSİ

Demiroğlu, jet eğitim uçağı Hurjet’in de uluslararası ilgisini artırdığını söyledi. İspanya ile ihracat anlaşmasının Eylül veya Ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Malezya, Endonezya ve Körfez ülkelerinden gelen taleplerin de değerlendirme aşamasında olduğu aktarıldı.

Hurjet’in yaklaşık 3 ton mühimmat taşıyabildiğini belirten Demiroğlu, "Maliyet ve operasyonel verimlilik açısından F-16’ya göre daha ekonomik" ifadelerini kullandı.